Зислис о календаре КХЛ: «Спартак» не проведет ни одного домашнего матча с 25 ноября по 15 января. Неужели так загружен «Мегаспорт»? Это никуда не годится»

Теги Спартак КХЛ Михаил Зислис календарь Дворец спорта Мегаспорт Хоккей

Михаил Зислис прокомментировал календарь игр КХЛ на сезон-2024/25.

Сегодня был публикован календарь игр Фонбет чемпионата КХЛ на следующий сезон.

«Поразил тот факт, что с 25 ноября по 15 января «Спартак» не проведет ни одного домашнего матча! Неужели так загружен «Мегаспорт»?

Несколько гостевых игр в этом отрезке пройдут в столице и ближайшем Подмосковье, но оставлять своего зрителя без хоккея в привычных для него условиях – это никуда не годится», – написал журналист Михаил Зислис.

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7 комментариев
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Поэтому Спартаку нужна своя арена,где хоккейная команда будет в приоритете
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кто знает, чем там арена настолько плотно будет занята?
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Ответ Иван Буренков
Поэтому Спартаку нужна своя арена,где хоккейная команда будет в приоритете
И так дохрена арен в Москве, пусть лучше плотно загружены.
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Ответ Radik_2.0
кто знает, чем там арена настолько плотно будет занята?
Скорее всего. Там же сезон ледовых шоу начинается. Навка, Плющ и тд.
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Ну это было изначально понятно , что всем календарь не понравится !
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Зислис вроде не первый день за хоккеем следит. Неужели не помнит как у Динамо была такая же история, когда в этот же период не было домашних матчей. Потом из-за этого уехали в Нагатино играть
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