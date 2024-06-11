Зислис о календаре КХЛ: «Спартак» не проведет ни одного домашнего матча с 25 ноября по 15 января. Неужели так загружен «Мегаспорт»? Это никуда не годится»

Михаил Зислис прокомментировал календарь игр КХЛ на сезон-2024/25.

Сегодня был публикован календарь игр Фонбет чемпионата на следующий сезон.

«Поразил тот факт, что с 25 ноября по 15 января « » не проведет ни одного домашнего матча! Неужели так загружен « »?

Несколько гостевых игр в этом отрезке пройдут в столице и ближайшем Подмосковье, но оставлять своего зрителя без хоккея в привычных для него условиях – это никуда не годится», – написал журналист .