Цыплаков и «Спартак» не договорились о новом контракте. Форвард уедет в Северную Америку (Михаил Зислис)

Теги Спартак возможные переходы НХЛ КХЛ Михаил Зислис Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков уедет в НХЛ на фоне неудачных переговоров со «Спартаком».

25-летний игрок является ограниченно свободным агентом. Красно-белые сделали Цыплакову квалификационное предложение, однако его условия не устраивают сторону игрока.

«Переговоры агента с клубом ни к чему не привели. Нападающего с вероятностью в 99 процентов в команде в следующем сезоне не будет. Он отправится в Северную Америку.

В течение пары недель Цыплаков определится с конкретным клубом», – сообщил журналист Михаил Зислис.

В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах за «Спартак».

В плей-офф он провел 11 матчей и заработал 4 (2+2) балла.

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6 комментариев
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Не прошел в Спартак, придется пылить в НХЛ
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Потеря для Спартака- потом в сезоне будут жалеть, что не оставили Цыплакова !
+4
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Если есть предложение в НХЛ, то нужно уезжать и развиваться. Но я думаю, что пока что идёт торг между игроком и клубом. По сути у Цыплакова только один результативный сезон и не факт, что он прибавит в следующем сезоне.
+3
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Грустно за Спартак, но радостно как за игрокам.
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НХЛ - единственно правильный выбор.
Особенно с учётом заградительных контрактов для ОСА в Спартаке.
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Жаль!
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