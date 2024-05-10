Цыплаков и «Спартак» не договорились о новом контракте. Форвард уедет в Северную Америку (Михаил Зислис)

Максим Цыплаков уедет в НХЛ на фоне неудачных переговоров со «Спартаком».

25-летний игрок является ограниченно свободным агентом. Красно-белые сделали Цыплакову квалификационное предложение, однако его условия не устраивают сторону игрока.

«Переговоры агента с клубом ни к чему не привели. Нападающего с вероятностью в 99 процентов в команде в следующем сезоне не будет. Он отправится в Северную Америку.

В течение пары недель Цыплаков определится с конкретным клубом», – сообщил журналист Михаил Зислис.

В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах за «Спартак».

В плей-офф он провел 11 матчей и заработал 4 (2+2) балла.