«Спартак» переподписал Голдобина на 2 года. Зарплата игрока не изменилась – 45 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)

Теги Спартак КХЛ Михаил Зислис Николай Голдобин деньги Хоккей

Николай Голдобин продлил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2025/26.

Действующий договор между клубом и хоккеистом был расторгнут.

28-летний форвард подписал новое соглашение сроком на два года.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата игрока не изменилась и осталась на уровне 45 миллионов рублей в год.

В минувшем регулярном чемпионате Голдобин провел 67 игр за «Спартак» и набрал 78 (37+41) очков при полезности «плюс 10».

В Кубке Гагарина на его счету 11 матчей и 9 (3+6) баллов за результативность при полезности «плюс 2».

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5 комментариев
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Ну это победа.
Голдобин - 2 сезона.
Порядин - 2 сезона.
Морозова - на 2 сезона объявят 1 июля, когда станет не ограниченно свободным агентом.
Первое звено - есть.
Игроки на 3-4 звенья тоже есть.
Теперь надо полностью собрать второе звено.
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Ну всё игра теперь попрёт 😊😊😊
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Монако Голдобина
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А как же предложения от 37 команд НХЛ?((
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Ответ Tsamourlidis_mufc
Монако Голдобина
Колюня из Москвы не хочет уезжать видимо
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