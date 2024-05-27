«Спартак» переподписал Голдобина на 2 года. Зарплата игрока не изменилась – 45 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)
Николай Голдобин продлил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2025/26.
Действующий договор между клубом и хоккеистом был расторгнут.
28-летний форвард подписал новое соглашение сроком на два года.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата игрока не изменилась и осталась на уровне 45 миллионов рублей в год.
В минувшем регулярном чемпионате Голдобин провел 67 игр за «Спартак» и набрал 78 (37+41) очков при полезности «плюс 10».
В Кубке Гагарина на его счету 11 матчей и 9 (3+6) баллов за результативность при полезности «плюс 2».
Голдобин - 2 сезона.
Порядин - 2 сезона.
Морозова - на 2 сезона объявят 1 июля, когда станет не ограниченно свободным агентом.
Первое звено - есть.
Игроки на 3-4 звенья тоже есть.
Теперь надо полностью собрать второе звено.