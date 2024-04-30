«Спартак» дал квалификацию Цыплакову на 90 млн рублей, Мальцеву – на 100. Клуб хочет, чтобы другие команды не предложили оффер-шиты игрокам
«Спартак» не хочет, что игроки команды получили предложение от других клубов.
«Спартак» сделал квалификационные предложения Максиму Цыплакову, Михаилу Мальцеву, Матвею Заседе, Илье Талалуеву и Павлу Кукштелю.
Об этом сообщил журналист Михаил Зислис, отметивший, что это «бешеные» квалификационные предложения. Хоккеисты становятся ограниченно свободными агентами.
«Это сделано для того, чтобы уберечь их от оффер-шитов со стороны других клубов. Суть в том, что игрокам предложены двусторонние контракты. Например, у Цыплакова 90 миллионов в КХЛ/9 в ВХЛ.
В хоккейном сообществе такие квалификации называют «заградительными». С точки зрения игроков – это сущий ад.
У них фактически не остается выбора, если они хотят продолжить карьеру в другом клубе КХЛ. Только «Спартак» или другие лиги. Платить за них огромные компенсации, которые не соответствуют рынку, никто не будет.
Но 90/9 – еще и способ давления на хоккеиста. Понятно, что в московском клубе не будут держать игрока с зарплатой в 90 миллионов в основном составе и сразу отправят в ВХЛ, чтобы столько не платить.
Соответственно, хоккеисту остается не принимать квалификацию и соглашаться на условия клуба, обсуждая новый вариант контракта, или уезжать заграницу. Огромных денег в «Спартаке» не дают», – написал Зислис.
Журналист добавил, что квалификационное предложение Мальцеву составляет 100 миллионов рублей в КХЛ и 10 – в ВХЛ.
Хоть я и желаю Спартаку побед во всех турнирах.
Но он должен играть в НХЛ
Цыпа конечно хотелось бы что бы остался, но если ему реально кто то предлагает контракт в НХЛ, то надо отпускать. Это мечта любого игрока.
Заседу видимо обменяют.
Талалуеву тоже обмен не помешает. Хотя я лично, был бы рад если бы он остался в Спартаке.
Почему "хоккеисту остается не принимать квалификацию и соглашаться на условия клуба, обсуждая новый вариант контракта"?
Сейчас, когда команда уже достаточна сильна, можно совершенно спокойно предположить, что его нынешняя результативность это его реальный уровень
Но с учетом того, какой хоккей он показывал в средней команде, набирая по 25 очков, и то, что он сделал в этом году, говорит и показывает о том, что в НХЛ ему пора