«Спартак» дал квалификацию Цыплакову на 90 млн рублей, Мальцеву – на 100. Клуб хочет, чтобы другие команды не предложили оффер-шиты игрокам

«Спартак» не хочет, что игроки команды получили предложение от других клубов.

« » сделал квалификационные предложения , , Матвею Заседе, и Павлу Кукштелю.

Об этом сообщил журналист , отметивший, что это «бешеные» квалификационные предложения. Хоккеисты становятся ограниченно свободными агентами.

«Это сделано для того, чтобы уберечь их от оффер-шитов со стороны других клубов. Суть в том, что игрокам предложены двусторонние контракты. Например, у Цыплакова 90 миллионов в КХЛ/9 в ВХЛ.

В хоккейном сообществе такие квалификации называют «заградительными». С точки зрения игроков – это сущий ад.

У них фактически не остается выбора, если они хотят продолжить карьеру в другом клубе КХЛ. Только «Спартак» или другие лиги. Платить за них огромные компенсации, которые не соответствуют рынку, никто не будет.

Но 90/9 – еще и способ давления на хоккеиста. Понятно, что в московском клубе не будут держать игрока с зарплатой в 90 миллионов в основном составе и сразу отправят в ВХЛ, чтобы столько не платить.

Соответственно, хоккеисту остается не принимать квалификацию и соглашаться на условия клуба, обсуждая новый вариант контракта, или уезжать заграницу. Огромных денег в « » не дают», – написал Зислис.

Журналист добавил, что квалификационное предложение Мальцеву составляет 100 миллионов рублей в и 10 – в ВХЛ.