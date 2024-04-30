«Спартак» дал квалификацию Цыплакову на 90 млн рублей, Мальцеву – на 100. Клуб хочет, чтобы другие команды не предложили оффер-шиты игрокам

Теги Спартак КХЛ Михаил Зислис Матвей Заседа Михаил Мальцев Максим Цыплаков Илья Талалуев Павел Кукштель Хоккей

«Спартак» не хочет, что игроки команды получили предложение от других клубов.

«Спартак» сделал квалификационные предложения Максиму Цыплакову, Михаилу Мальцеву, Матвею Заседе, Илье Талалуеву и Павлу Кукштелю.

Об этом сообщил журналист Михаил Зислис, отметивший, что это «бешеные» квалификационные предложения. Хоккеисты становятся ограниченно свободными агентами.

«Это сделано для того, чтобы уберечь их от оффер-шитов со стороны других клубов. Суть в том, что игрокам предложены двусторонние контракты. Например, у Цыплакова 90 миллионов в КХЛ/9 в ВХЛ.

В хоккейном сообществе такие квалификации называют «заградительными». С точки зрения игроков – это сущий ад.

У них фактически не остается выбора, если они хотят продолжить карьеру в другом клубе КХЛ. Только «Спартак» или другие лиги. Платить за них огромные компенсации, которые не соответствуют рынку, никто не будет.

Но 90/9 – еще и способ давления на хоккеиста. Понятно, что в московском клубе не будут держать игрока с зарплатой в 90 миллионов в основном составе и сразу отправят в ВХЛ, чтобы столько не платить.

Соответственно, хоккеисту остается не принимать квалификацию и соглашаться на условия клуба, обсуждая новый вариант контракта, или уезжать заграницу. Огромных денег в «Спартаке» не дают», – написал Зислис.

Журналист добавил, что квалификационное предложение Мальцеву составляет 100 миллионов рублей в КХЛ и 10 – в ВХЛ.

19 комментариев
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Ответ Владимир Былкин
Максу давно пора в лучшую лигу мира. Хоть я и желаю Спартаку побед во всех турнирах. Но он должен играть в НХЛ
В каком месте Цыплаков так сильно перерос уровень КХЛ, что прям "должен"?
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Максу давно пора в лучшую лигу мира.
Хоть я и желаю Спартаку побед во всех турнирах.
Но он должен играть в НХЛ
+4
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+3
Ответ RBChannel
Вот кого Никитин назвал наперсточниками. Соглашайся на 30 или будешь играть в ВХЛ за 9. На их месте лучше играть за еду за океаном. Хоть будет шанс пробиться в НХЛ. Со Спартаком связываться в ВХЛ - рабство и нищета, по сравнению с любым другим клубом КХЛ. Молодому и перспективному нужно 10 раз подумать прежде чем переходить в Спартак.
Фраза Никитина не имела к Спартаку никакого отношения, хейтеры они такие.
+3
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+3
Ответ RBChannel
Вот кого Никитин назвал наперсточниками. Соглашайся на 30 или будешь играть в ВХЛ за 9. На их месте лучше играть за еду за океаном. Хоть будет шанс пробиться в НХЛ. Со Спартаком связываться в ВХЛ - рабство и нищета, по сравнению с любым другим клубом КХЛ. Молодому и перспективному нужно 10 раз подумать прежде чем переходить в Спартак.
Так Мальцев три года прорывался в НХЛ и ? Он там кому то нужен?
+3
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+3
Не знаю, клуб просто ставит игроков перед выбором или давайте беседовать и договариваться о контракте, и явно можно договориться об одностороннем , но за более адекватные деньги за данных игроков или езжайте в другие лиги. Клуб борется за своих игроков, что в этом плохого?
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Мальцев сильно не нужен Спартаку. И Морозов и Локтионов на голову сильнее его. А тот же Рубцов намного дешевле и не намного хуже.

Цыпа конечно хотелось бы что бы остался, но если ему реально кто то предлагает контракт в НХЛ, то надо отпускать. Это мечта любого игрока.

Заседу видимо обменяют.

Талалуеву тоже обмен не помешает. Хотя я лично, был бы рад если бы он остался в Спартаке.
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Ответ Олег В.
Можно пояснительную бригаду? Почему "хоккеисту остается не принимать квалификацию и соглашаться на условия клуба, обсуждая новый вариант контракта"?
Потому что контракт по квалификационному предложению двухсторонний.
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Чушь какая-то.
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Прикольно...значит так можно оградить своих игроков чтобы не ушли без компенсации...ну Цыплаков, думаю уедет в НХЛ попробоваться. Заседа, Талалуев и наверное Кукштель либо под обмен, либо для Химика, хотя в последнем сезоне Талалуев и Заседа и в Химике смотрелись неважно...а Мальцева хотят оставить, игрок полезный ... так что все логично.
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уберечь от офферов и не дать играть в КХЛ...
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Можно пояснительную бригаду?
Почему "хоккеисту остается не принимать квалификацию и соглашаться на условия клуба, обсуждая новый вариант контракта"?
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Ответ Олег В.
В каком месте Цыплаков так сильно перерос уровень КХЛ, что прям "должен"?
В команде, которая еле-еле добавилась до плей-офф, набирать столько очков (25) этого достаточно, чтобы увидеть потенциал.
Сейчас, когда команда уже достаточна сильна, можно совершенно спокойно предположить, что его нынешняя результативность это его реальный уровень
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Ответ Олег В.
В каком месте Цыплаков так сильно перерос уровень КХЛ, что прям "должен"?
Да, с «давно» я переборщил.
Но с учетом того, какой хоккей он показывал в средней команде, набирая по 25 очков, и то, что он сделал в этом году, говорит и показывает о том, что в НХЛ ему пора
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А чё не по 200?
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Спартак даёт сотку. Запомним этот момент.
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Ответ RBChannel
Вот кого Никитин назвал наперсточниками. Соглашайся на 30 или будешь играть в ВХЛ за 9. На их месте лучше играть за еду за океаном. Хоть будет шанс пробиться в НХЛ. Со Спартаком связываться в ВХЛ - рабство и нищета, по сравнению с любым другим клубом КХЛ. Молодому и перспективному нужно 10 раз подумать прежде чем переходить в Спартак.
Это говорит представитель красно-синей помойки, которая вспомнила времена СССР и начала игроков в армию отправлять? Исчезни 🤡
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А что так можно?
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