Наумов о Сорокине: «Сезон был довольно хороший, добротный, который бывает у каждого вратаря. Тяжело оценивать, наблюдая за игрой только по ТВ»
Сергей Наумов оценил выступление Ильи Сорокина в «Айлендерс» в сезоне-2023/24.
Напомним, 55-летний специалист был назначен на должность тренера по вратарям в «Бриджпорте» – фарм-клубе «Айлендерс».
С 2018 по 2020 год Наумов работал в ЦСКА с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.
– Как вы оцените сезон Сорокина?
– Тяжело давать оценки, наблюдая за игрой только по телевизору. У Ильи был один из тех сезонов, который бывает у каждого вратаря. Я считаю, что сезон был довольно хороший, добротный.
– Вы с Ильей в течение сезона на связи и смотрите все его матчи?
– Да, мы периодически общаемся. Но давать советы, находясь так далеко, неправильно. У человека есть тренер, команда. Все исходит от того, как строится работа там на месте.
Подкидывать что-то со стороны будет неправильным. Можем только обсудить что-то из разряда психологии: как принимать ту или иную ситуацию, – сказал Сергей Наумов.
«Айлендерс» завершили сезон в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии с «Каролиной» (1-4).