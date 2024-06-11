Наумов о Сорокине: «Сезон был довольно хороший, добротный, который бывает у каждого вратаря. Тяжело оценивать, наблюдая за игрой только по ТВ»

Теги Айлендерс НХЛ Сергей Наумов Илья Сорокин Хоккей

Сергей Наумов оценил выступление Ильи Сорокина в «Айлендерс» в сезоне-2023/24.

Напомним, 55-летний специалист был назначен на должность тренера по вратарям в «Бриджпорте» – фарм-клубе «Айлендерс».

С 2018 по 2020 год Наумов работал в ЦСКА с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.

– Как вы оцените сезон Сорокина?

– Тяжело давать оценки, наблюдая за игрой только по телевизору. У Ильи был один из тех сезонов, который бывает у каждого вратаря. Я считаю, что сезон был довольно хороший, добротный.

– Вы с Ильей в течение сезона на связи и смотрите все его матчи?

– Да, мы периодически общаемся. Но давать советы, находясь так далеко, неправильно. У человека есть тренер, команда. Все исходит от того, как строится работа там на месте.

Подкидывать что-то со стороны будет неправильным. Можем только обсудить что-то из разряда психологии: как принимать ту или иную ситуацию, – сказал Сергей Наумов

«Айлендерс» завершили сезон в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии с «Каролиной» (1-4). 

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