Наумов назначен тренером вратарей фарм-клуба «Айлендерс». Он работал с Сорокиным в ЦСКА

Теги ЦСКА Айлендерс НХЛ АХЛ КХЛ Сергей Наумов Бриджпорт Илья Сорокин Хоккей

Сергей Наумов стал тренером вратарей в клубе НХЛ.

55-летний специалист назначен на должность тренера по вратарям в «Бриджпорте» – фарм-клубе «Айлендерс».

Сергей Наумов ранее на протяжении шести сезонов – с 2018 по 2024 год – работал тренером вратарей в ЦСКА.

Наумов с 2018 по 2020 год работал в московском клубе с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.

5 комментариев
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Ответ Пинок Ногоев
Отличная новость! Пора уже латвийским тренерам и через океан перебираться.
Так Сергей Наумов русский,он поехал лишь помогать Сорокину,тут ты ошибся
+4
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+3
Ответ Владислав Григорьев
Так Сергей Наумов русский,он поехал лишь помогать Сорокину,тут ты ошибся
Не хочется спорить о таких вещах как происхождение, но все же Сергей родился в Латвии, имеет латвийское гражданство и выступал за их сборную. Вполне себе можно назвать латвийцем.
+4
-1
+3
Отличная новость!
Пора уже латвийским тренерам и через океан перебираться.
+2
-2
0
Ответ Владислав Григорьев
Так Сергей Наумов русский,он поехал лишь помогать Сорокину,тут ты ошибся
Разницу между латыш и латвиец надо объяснять? 😉
У него латвийский паспорт и дом.
+2
-2
0
Ответ DollaBill
Не хочется спорить о таких вещах как происхождение, но все же Сергей родился в Латвии, имеет латвийское гражданство и выступал за их сборную. Вполне себе можно назвать латвийцем.
Ну дак его позвали Сорокину помогать. Это факт
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