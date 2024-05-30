Наумов назначен тренером вратарей фарм-клуба «Айлендерс». Он работал с Сорокиным в ЦСКА

Сергей Наумов стал тренером вратарей в клубе НХЛ.

55-летний специалист назначен на должность тренера по вратарям в « » – фарм-клубе « ».

ранее на протяжении шести сезонов – с 2018 по 2024 год – работал тренером вратарей в .

Наумов с 2018 по 2020 год работал в московском клубе с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.