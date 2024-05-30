Наумов назначен тренером вратарей фарм-клуба «Айлендерс». Он работал с Сорокиным в ЦСКА
Сергей Наумов стал тренером вратарей в клубе НХЛ.
55-летний специалист назначен на должность тренера по вратарям в «Бриджпорте» – фарм-клубе «Айлендерс».
Сергей Наумов ранее на протяжении шести сезонов – с 2018 по 2024 год – работал тренером вратарей в ЦСКА.
Наумов с 2018 по 2020 год работал в московском клубе с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.
Пора уже латвийским тренерам и через океан перебираться.
У него латвийский паспорт и дом.