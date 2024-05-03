Ансель Галимов: «Капризов и Сорокин – большие таланты и профессионалы. Они не пропускали тренировки по утрам и старались улучшить свою игру»
Ансель Галимов рассказал об игре с Ильей Сорокиным и Кириллом Капризовым.
Все трое выступали за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2014/15.
«Сразу было понятно, что это большие таланты и профессионалы. Сорокин и Капризов очень сильно любят хоккей.
Я помню, что у нас были тренировки по утрам: Сорокин и Капризов не пропускали ни одной, всегда дорабатывали и старались улучшить свою игру.
Они оставили исключительно положительные впечатления, и я очень рад, что у них таким образом сложилась карьера», – сказал нападающий «Спартака» Ансель Галимов.