Ансель Галимов: «Капризов и Сорокин – большие таланты и профессионалы. Они не пропускали тренировки по утрам и старались улучшить свою игру»

Теги Металлург Нк Спартак Айлендерс Миннесота НХЛ КХЛ ВХЛ Илья Сорокин Ансель Галимов Кирилл Капризов Хоккей

Ансель Галимов рассказал об игре с Ильей Сорокиным и Кириллом Капризовым.

Все трое выступали за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2014/15.

«Сразу было понятно, что это большие таланты и профессионалы. Сорокин и Капризов очень сильно любят хоккей.

Я помню, что у нас были тренировки по утрам: Сорокин и Капризов не пропускали ни одной, всегда дорабатывали и старались улучшить свою игру.

Они оставили исключительно положительные впечатления, и я очень рад, что у них таким образом сложилась карьера», – сказал нападающий «Спартака» Ансель Галимов.

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1 комментарий
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Ансель добряк) Очень приятное впечатление оставляет, не только игрой, но и грамотными вью, что говорит о нем, как о всесторонне развитом человеке.
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