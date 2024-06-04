Марк-Андре Флери: «В России много хороших вратарей. Мне нравится Василевский – быстрый, гибкий и габаритный. Он много работает над собой»
Марк-Андре Флери высказался о вратарях из России, выступающих в НХЛ.
«В России много хороших вратарей. Мне нравится Василевский – быстрый, гибкий и габаритный. Он много работает над собой. Бобровский во «Флориде», Сорокин, Шестеркин и Варламов. Среди россиян много классных голкиперов.
Кочетков? Он еще молод. По ходу сезона он становился лучше и набирался опыта. Он очень гибкий и быстрый. На него приятно смотреть, потому что он всегда упорно сражается.
Быть высоким для игры вратарем в НХЛ необязательно. [Но] это помогает, поскольку ты закрываешь собой больше пространства», – сказал вратарь «Миннесоты» в интервью Юлии Лысенко на ютуб-канале «Суперлига».