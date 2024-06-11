Суббан о травме Баркова: «Драйзайтль прыгнул и ударил его локтем в подбородок. Департамент безопасности обязан рассмотреть этот момент»

Теги травмы судьи Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Пи Кей Суббан Александр Барков Леон Драйзайтль Хоккей

Пи Кей Суббан высказался о травме капитана «Флориды» Александра Баркова.

Игрок южан получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. 

Момент произошел в середине третьего периода. Барков пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Игрок «Ойлерс» был наказан малым штрафом. 

«Первое, что я могу сказать – Драйзайтль прыгнул. Второе – с одного из ракурсов там видно, что он ударил его локтем в подбородок.

Если бы так ударили самого Леона или Макдэвида, какой бы была реакция? Я думаю, что здесь нужно было давать не малый, а большой штраф.

Драйзайтль – один из лучших игроков в мире, мы хотим видеть его на льду. Но здесь должен подключаться Департамент безопасности игроков. Он обязан рассмотреть этот удар. 

Я не собираюсь сейчас рассуждать, должен Леон быть дисквалифицирован или нет. Но здесь у нас Саша Барков выбыл до конца игры, может быть, и до конца серии. Это очень серьезно», – сказал бывший защитник клубов НХЛ

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10 комментариев
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Просто представьте если бы так МакДи отправили в лазарет, сколько бы воя было. Даже в Сибири было бы видно зарево из Канады
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Хочется ,что бы с Барковым было всё в порядке по здоровью и он вышел на следующую игру играть , а игрокам Флориды грамотно "отплатить " силовым за хамство Драйзатлею в следующей игре !
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По справедливости, должны выписать дискву хотя бы на один матч. И если бы это был не Драйз, а любой другой (кроме Мака конечно) так и было бы. Но здесь вряд-ли.
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Считаю должна быть дисква на следующую игру Драйза без вариантов. Это было бы правильным и справедливым, ну а Баркову пожелаю быстро вернуться в строй и наказать нефть за свинство.
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не дадут дискл....устное вынесут и все
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Это со зла. Теперь немец пусть боится- приложить можно и по правилам. Думаю это случится. И это нормально. Если ты большой пацан, то должен быть готов.
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Ответ Real_v_dushe
Нет, ну тут нечего сгущать краски. Вспомните, как, например, сам Макдэвид был дисквалифицирован на два матча за удар в голову. И вон возьмите серию нефти с Ванкувером: Задоров был оштрафован всего на пять тысяч долларов за свинский удар в спину Макдэвиду после окончания игры и плакался, что это жестокое наказание.
Я немного про другое. Про значимость игрока для команды. Всё таки цент 1звена,лучший двухсторонний форвард, капитан. Будет, мягко говоря обидно,если немцу дискву не дадут и Саня не сможет продолжить финал
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Ответ Огюст
Хочется ,что бы с Барковым было всё в порядке по здоровью и он вышел на следующую игру играть , а игрокам Флориды грамотно "отплатить " силовым за хамство Драйзатлею в следующей игре !
Хотелкин, отплачивают забитыми шайбами и выигранными матчами, а не "грамотными силовыми"
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