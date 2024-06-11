Суббан о травме Баркова: «Драйзайтль прыгнул и ударил его локтем в подбородок. Департамент безопасности обязан рассмотреть этот момент»

Пи Кей Суббан высказался о травме капитана «Флориды» Александра Баркова.

Игрок южан получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

Момент произошел в середине третьего периода. Барков пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. Игрок «Ойлерс» был наказан малым штрафом.

«Первое, что я могу сказать – прыгнул. Второе – с одного из ракурсов там видно, что он ударил его локтем в подбородок.

Если бы так ударили самого Леона или Макдэвида, какой бы была реакция? Я думаю, что здесь нужно было давать не малый, а большой штраф.

Драйзайтль – один из лучших игроков в мире, мы хотим видеть его на льду. Но здесь должен подключаться Департамент безопасности игроков. Он обязан рассмотреть этот удар.

Я не собираюсь сейчас рассуждать, должен Леон быть дисквалифицирован или нет. Но здесь у нас Саша Барков выбыл до конца игры, может быть, и до конца серии. Это очень серьезно», – сказал бывший защитник клубов .