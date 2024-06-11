Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Леон Драйзайтль Хоккей

Александр Барков получил травму во 2-м матче финала Кубка Стэнли.

Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0). 

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля. Он пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку. 

Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис после игры не сообщил никаких подробностей о состоянии Баркова. Таким образом, пока неясно, сыграет ли он в третьем матче серии. 

33 комментария
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Он еще подпрыгнул в ударе.
Помоему наказание должно соответствовать. Если Барков пропускает матч по травме, то и Драйзу матч дисквы.
по сути это грязный хит.
+48
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+47
Локтем в голову, 5+20 и пару матчей отдохнуть
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+36
Ещё и подпрыгнул. Надеюсь немец огребет в следующей игре. За такие вещи необходимо наказывать.
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Подпрыгнул, целил в голову.
За такое - до конца матча с дисквой на несколько игр.
Драйз разачаровал, это реальное свинство.
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0
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Хочется увидеть ответки в сторону немецкой крысы
+17
-1
+16
Не можешь победить на льду -травмируй лидера соперников. Старая канадская школа, начиная с Харламова.
+16
-1
+15
Ответ Сульшер жги!
Комментарий скрыт
Надеюсь немцу так же "чисто" в голову локтем врежут
+14
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+14
Грязь от Драйза.
Кэпу здоровья!
+12
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+11
Ответ Barsik
Локтем в голову, 5+20 и пару матчей отдохнуть
Тут профессиональный грязный фол, не ожидал, что Драйз так может и на такое свинство вообще способен. Но он сделал этот очень умело: так, чтобы это не выглядело для судей на 5+20.
+12
-2
+10
Это нервы, не умеет проигрывать немец
+9
0
+9
Ответ Real_v_dushe
Тут профессиональный грязный фол, не ожидал, что Драйз так может и на такое свинство вообще способен. Но он сделал этот очень умело: так, чтобы это не выглядело для судей на 5+20.
Не ожидал что Драйз на такое способен?!
Он всю карьеру так играет, ау!
+11
-2
+9
Выцеливал намерено и ногами доработал силу удара. Такой хоккей нам не нужен.
+8
0
+8
Ответ Сульшер жги!
Комментарий скрыт
Может с четвертого раза тебя таки заплюсуют? Попробуй же, ну 😁
+8
0
+8
Очень грязно, по свински конечно играла нефть. Было видно, что при всей своей жёсткость, Флорида всё таки в лидеров не играла, по честному решила. А эти... В целом, Флорида намного скоростнее, мобильнее выглядят, Нефть не готова к финалу, это видно. Один матч зацепит, и думаю всё
+8
-1
+7
После такого охота на немца объявляется открытой. Взял и лишил команду ведущего игрока своим мерзким поступком. Такая Флорида им не по зубам,вот и началась грязь.
Сане скорейшего выздоровления !
+6
0
+6
Рецидивист. Все прекрасно помнят, как грязный немец лупил по орехам Протасю и Капризову.
+4
-1
+3
Похоже, что немец цели своей добился. Морис мрачнее тучи был на пресс-конференции. На вопросы про Баркова отвечать не хотел. Понятно, что какую-то предварительную информацию ему уже предоставили. В прошлые разы при похожих обстоятельствах, когда травмы оказывались в итоге не очень серьезными, он вел себя по другому. Хотелось бы ошибаться, но, вероятно, Баркову придется пропустить какое-то время. Теперь вопрос как отреагирует Лига? Полагаю Драйзайтлю придется поголодать - дадут тысяч 5 штрафа. Но это опасный прецедент - получится, что вся защита игроков от НХЛ это полная фигня и можно просто без последствий выносить локтем в голову в прыжке лидеров соперника в проигранных играх. И ситуация с Беннетом отличается от теперешней. Во-первых Маршанд сам шел бить Беннета только вернувшегося после травмы, когда тот уже отдал шайбу, во-вторых репутация Маршанда, в-третьих видео с противоположного ракурса появилось только через несколько дней. Т.е. у Беннета точно не было изначального намерения наносить травму Маршанду, хотя бы потому что не он был инициатором этого столкновения. Здесь же все очевиднее некуда.
У Лиги сложное решение. С одной стороны они не захотят портить финал дисквалификацией, но если немцу этот эпизод сойдет с рук, то это будет как бы зеленый свет на подобную игру. Сами то Макдрайзли не получат в голову в следующих играх, если они пойдут не по сценарию пантер? Чем они рискуют? Сейчас они сдержали себя в руках, потому что все идет по их сценарию и цель близка как никогда.
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Ответ Ryan T.
Не ожидал что Драйз на такое способен?! Он всю карьеру так играет, ау!
Не, ну он не был, конечно, никогда сахарком каким-то, но обычно он отвечал ударом на удар соперникам, как бы понимание у меня его ответок было, помню даже судьи под его горячую руку попадали. Но вот чтобы сам, по собственной инициативе пошёл намеренно вырубать ведущего игрока команды соперника.... Ну я такого не припомню.
+2
0
+2
По хорошему должны рассмотреть эпизод и принять меры.
Так ведь кто-нить из боттом 6 может и МакДи вырубить, а без МакДи Эдмонтон посыпется.
Ну и Драйзу должно прилететь, но только после того как Флорида сделает свое дело.
+2
0
+2
Мак там ещё на Бобровского не прыгал?
Выглядит не особенно опасно, скорее всего зубы сломал, но за такое надо показательно вбивать в лёд, причём желательно уже в 3 периоде последнего матча, когда немец будет думать про отпуск
+2
0
+2
Да уж. Подло очень. Как чертило поступил
+3
-1
+2
Ткачак накажет
+3
-1
+2
Это от бессилия. Должно аукнуться.
+1
0
+1
Удачи. И скорейшего выздоровления 🙏🙏🙏
+2
-1
+1
Ответ Сульшер жги!
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