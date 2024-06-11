Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа

Александр Барков получил травму во 2-м матче финала Кубка Стэнли.

Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф с « » (4:1, 2-0).

Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» . Он пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку.

Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис после игры не сообщил никаких подробностей о состоянии . Таким образом, пока неясно, сыграет ли он в третьем матче серии.