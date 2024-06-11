Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа
Александр Барков получил травму во 2-м матче финала Кубка Стэнли.
Капитан «Флориды» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1, 2-0).
Форвард получил травму после удара в голову в исполнении форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля. Он пролежал на льду около минуты, после чего ушел в раздевалку.
Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.
Главный тренер «Флориды» Пол Морис после игры не сообщил никаких подробностей о состоянии Баркова. Таким образом, пока неясно, сыграет ли он в третьем матче серии.
Помоему наказание должно соответствовать. Если Барков пропускает матч по травме, то и Драйзу матч дисквы.
по сути это грязный хит.
За такое - до конца матча с дисквой на несколько игр.
Драйз разачаровал, это реальное свинство.
Кэпу здоровья!
Он всю карьеру так играет, ау!
Сане скорейшего выздоровления !
У Лиги сложное решение. С одной стороны они не захотят портить финал дисквалификацией, но если немцу этот эпизод сойдет с рук, то это будет как бы зеленый свет на подобную игру. Сами то Макдрайзли не получат в голову в следующих играх, если они пойдут не по сценарию пантер? Чем они рискуют? Сейчас они сдержали себя в руках, потому что все идет по их сценарию и цель близка как никогда.
Так ведь кто-нить из боттом 6 может и МакДи вырубить, а без МакДи Эдмонтон посыпется.
Ну и Драйзу должно прилететь, но только после того как Флорида сделает свое дело.
Выглядит не особенно опасно, скорее всего зубы сломал, но за такое надо показательно вбивать в лёд, причём желательно уже в 3 периоде последнего матча, когда немец будет думать про отпуск