Драйзайтль про 1 гол «Эдмонтона» в 2 играх финала: «Мы все можем играть лучше, начиная с меня. Сегодня я провел не лучший матч»

Леон Драйзайтль высказался о низкой результативности «Эдмонтона» в финале.

В первых двух играх серии с «Флоридой» (0:3 и 1:4) игроки «Ойлерс» забросили только одну шайбу.

Немецкий нападающий (28 баллов в 19 играх в текущем плей-офф, 10+18) остался без очков на старте серии. Следующие 2 игры пройдут в Эдмонтоне.

«Безусловно, мы все можем играть лучше, начиная с меня. Нужен больший вклад.

Сегодня я провел не лучший матч. Мы должны перестроиться и позаботиться о том, чтобы сыграть лучше в третьем матче», – сказал Драйзайтль.

Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа