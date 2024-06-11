Драйзайтль про 1 гол «Эдмонтона» в 2 играх финала: «Мы все можем играть лучше, начиная с меня. Сегодня я провел не лучший матч»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль высказался о низкой результативности «Эдмонтона» в финале.

В первых двух играх серии с «Флоридой» (0:3 и 1:4) игроки «Ойлерс» забросили только одну шайбу. 

Немецкий нападающий (28 баллов в 19 играх в текущем плей-офф, 10+18) остался без очков на старте серии. Следующие 2 игры пройдут в Эдмонтоне. 

«Безусловно, мы все можем играть лучше, начиная с меня. Нужен больший вклад. 

Сегодня я провел не лучший матч. Мы должны перестроиться и позаботиться о том, чтобы сыграть лучше в третьем матче», – сказал Драйзайтль. 

Барков получил травму во 2-м матче финала после удара в голову от Драйзайтля. Форварду «Эдмонтона» дали 2 минуты штрафа

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6 комментариев
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Кошастым удачи на выезде. Выносить эту деревню.
Ну а нефти пожелаю еще 34 года без чашки.
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Леон, ты свинский матч провёл, абсолютно со спортом никак не связанный. Может тебе вообще в 3 игре на лёд не выходить, чем выходить и такое делать?
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Да уж, да и откровенно отскочил в хите с Барковым.
Мог бы улететь на дискву на третий матч, что бы локти держал при себе и не подпрыгивал во время хитов.
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Ты, псина подлая, после грязи на Баркове, вообще в финале играть не должна!
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Этот Леон Дегрель доиграется на дискву..
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Бла бла
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