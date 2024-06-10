Пакетт о Москве: «Большой и прекрасный город, очень чистый. Жить там приятно и комфортно»

Теги КХЛ Динамо Седрик Пакетт Матч ТВ Хоккей

Седрик Пакетт высказался о жизни в Москве.

– Что вам нравится в Москве?

– Может быть, я скажу какие-то очевидные вещи. Но Москва – большой и прекрасный город. Много разных парков, зелени, достопримечательностей. Еще бросается в глаза, что город очень чистый. Да, можно сказать, в каких-то магазинах в Москве цены еще выше, чем в Канаде. Но при этом всегда есть возможность купить в городе что-то дешево. Жить в Москве приятно и комфортно.

– А как переводить деньги домой, когда российские банки находятся под международными санкциями?

– Я решил эту проблему, еще когда выступал в Минске два года назад. И в прошлом году в Москве не было проблем. Я отправляю деньги в Казахстан, а оттуда уже делают трансфер на мою карточку в США. Система налажена, кто-то из легионеров отправляет деньги по той же схеме, у кого-то есть другие пути. Но в целом все работает как надо, – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий