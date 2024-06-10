Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Пакетта: «Он только подал документы. Не знаю, сколько нужно ждать. Август или сентябрь – самые ранние сроки»
Алексей Сопин высказался о том, когда Седрик Пакетт может получить паспорт РФ.
Ранее стало известно, что канадский нападающий «Динамо» подал документы на российское гражданство.
«Он пока только подал документы, и все находится на начальной стадии. Не знаю, сколько нужно ждать.
Думаю, что август или сентябрь – это самые ранние сроки», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Пакетт о желании получить паспорт РФ: «Если хочешь строить карьеру в КХЛ и есть возможность получить гражданство, почему этим не воспользоваться?»