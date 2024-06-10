Пакетт о Кучерове: «Он всегда сердитый в раздевалке! И сосредоточенный, словно в каком-то скафандре находится. Фокусируется на матче. При этом он может быть забавным»

Теги Тампа-Бэй НХЛ АХЛ КХЛ Никита Нестеров Сиракьюз Никита Кучеров Владислав Наместников Динамо Артем Сергеев Седрик Пакетт Матч ТВ Хоккей

Седрик Пакетт поделился мнением о форварде Никите Кучерове.

– Ваш первый сезон в НХЛ за «Тампу» был первым же для Никиты Кучерова. И вы даже играли в одной тройке. Что помните о том времени?

– Я пересекался с Кучеровым еще в «Сиракьюз», когда играл в АХЛ. Там было несколько русских: Куч, Влад Наместников, Никита Нестеров, а еще Артем Сергеев, который теперь в «Динамо» перешел. Потом меня подняли в «Тампу», пару лет мы играли вместе.

Кучеров мне часто отдавал передачи на гол, и он прекрасный ассистент. В итоге мы завоевали Кубок Стэнли в 2020 году, и это было очень круто.

– Никита уже тогда был сердитым?

– Да, он всегда сердитый в раздевалке! И сосредоточенный, словно в каком-то своем скафандре находится. Очень фокусируется на хоккее, на предстоящем матче. При этом Куч может быть забавным.

Отличный мастер, всегда первым идет на тренировки, показывает свое мастерство в играх. Ну да, у него слегка ворчливый вид. Но такой у него характер, – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.

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