Пакетт о возможности сыграть за сборную России с Кучеровым: «Было бы здорово. Не знаю, попал бы я в состав, но мне бы хотелось сыграть с ним еще раз»
Седрик Пакетт высказался о возможности сыграть за сборную России.
Ранее стало известно, что канадский нападающий «Динамо» подал документы на российское гражданство.
– Если вы получите российское гражданство, было бы вам прикольно однажды сыграть за сборную России вместе с Кучеровым?
– Да, это было бы здорово. Не знаю, попал бы я в состав российской сборной.
Но сыграть еще раз вместе с Кучеровым – конечно, мне бы этого хотелось, – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.
Ранее Пакетт играл с Никитой Кучеровым за «Тампу» в НХЛ.