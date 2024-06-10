Пакетт о возможности сыграть за сборную России с Кучеровым: «Было бы здорово. Не знаю, попал бы я в состав, но мне бы хотелось сыграть с ним еще раз»

Седрик Пакетт высказался о возможности сыграть за сборную России.

Ранее стало известно, что канадский нападающий « » подал документы на российское гражданство.

– Если вы получите российское гражданство, было бы вам прикольно однажды сыграть за сборную России вместе с Кучеровым?

– Да, это было бы здорово. Не знаю, попал бы я в состав российской сборной.

Но сыграть еще раз вместе с Кучеровым – конечно, мне бы этого хотелось, – сказал нападающий «Динамо» .

Ранее Пакетт играл с за «Тампу» в НХЛ.