Пакетт о возможности сыграть за сборную России с Кучеровым: «Было бы здорово. Не знаю, попал бы я в состав, но мне бы хотелось сыграть с ним еще раз»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Тампа-Бэй КХЛ Никита Кучеров Динамо Седрик Пакетт натурализация Матч ТВ Хоккей

Седрик Пакетт высказался о возможности сыграть за сборную России.

Ранее стало известно, что канадский нападающий «Динамо» подал документы на российское гражданство.

– Если вы получите российское гражданство, было бы вам прикольно однажды сыграть за сборную России вместе с Кучеровым?

– Да, это было бы здорово. Не знаю, попал бы я в состав российской сборной.

Но сыграть еще раз вместе с Кучеровым – конечно, мне бы этого хотелось, – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.

Ранее Пакетт играл с Никитой Кучеровым за «Тампу» в НХЛ.

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3 комментария
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А он был реально неплох в Тампе
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Икать.
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Сыграешь. В Минске. ))
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