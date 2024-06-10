Пакетт о Гусеве: «Он всегда мечтал вернуться в НХЛ. Желаю ему получить этот шанс. Когда хочешь исполнить мечту, может многое получиться»

Седрик Пакетт высказался о возможном возвращении Никиты Гусева в НХЛ.

– Вы переписываетесь со своим динамовским одноклубником ? Он вроде бы тоже находится в Северной Америке.

– Гусев – очень приятный парень. Мы много общались по ходу сезона, у нас хорошие отношения. Сейчас в межсезонье его не беспокою. Но я знаю, что он всегда мечтал однажды вернуться в . Желаю ему только удачи и надеюсь, что однажды это получится.

С другой стороны, я хотел бы видеть, что Никита вернулся в московское «Динамо». Отличный одноклубник, который делает всех партнеров лучше. Посмотрим, что дальше будет с Гусевым и где он продолжит карьеру.

– А что, он реально может играть в НХЛ?

– Наверняка сказать трудно, потому что я уже сам два сезона в НХЛ не выступаю. И когда ты становишься старше, то уехать в НХЛ сложнее. Тем более сама игра в последние годы немного поменялась. Хоккей стал еще быстрее, еще больше акцент делают на молодых.

Не знаю, что выйдет у Гусева. Но я ему желаю получить этот шанс, чтобы реализовать себя. Когда ты хочешь исполнить свою мечту, то может многое получиться, – сказал нападающий « » .