Гомоляко о словах про работу Набокова с психологом: «Вратарь, выигравший приз самому ценному игроку, это не то, что называется «поплыл». Он немного «просел»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Илья Набоков Хоккей

Сергей Гомоляко прокомментировал свои слова о работе Ильи Набокова с психологом.

«Металлург» с 21-летним вратарем выиграл Кубок Гагарина-2024. Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф, а также лучшим новичком сезона в КХЛ.

«Резонансным получился комментарий о психологическом состоянии Ильи Набокова в этом плей-офф. В некоторых СМИ и каналах видел формулировку, что Илья «поплыл» в плей-офф. Это не соответствует действительности: вратарь, выигравший приз самому ценному игроку в первый сезон в лиге, это не то, что называется «поплыл».

Стоит внести ясность: в комментарии для «Матч ТВ» я подробно рассказываю, как Илья начал работать с психологом. Это случилось еще после окончания регулярки, перед плей-офф. После двух удачных серий, в полуфинале он немного «просел» и стал пропускать необязательные голы. Тогда мы вновь прибегли к помощи психолога.

Важно понимать, что «просел» не равно «поплыл». Для Ильи этот плей-офф был первым на серьезном уровне, он начал его стартовым голкипером и достойно выдержал давление. Но в момент колоссального давления мы решили прибегнуть к помощи психолога.

В первую очередь это было полезно для самого Ильи, помогло ему вернуть уверенность в своих силах, которая передалась всей команде. Это современный подход, используемый топ-клубами не только в хоккее, но и в других видах спорта.

Мы благодарны Илье за то, что он согласился на такую работу и стал еще увереннее в себе, и специалисту, сумевшему выстроить грамотную работу с молодым голкипером, играющим первый плей-офф на взрослом уровне в качестве основного вратаря. И, конечно же, всему нашему штабу, работающему с вратарями.

В конечном итоге в выигрыше остались все – а значит, мы выбрали верный путь», – говорится в заявилении спортивного директора «Металлурга» Сергея Гомоляко

Гомоляко о Набокове: «В плей‑офф он немного поплыл, «Металлург» приглашал психолога для него. Об этом почти никто не знал»

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