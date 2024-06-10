Гомоляко о словах про работу Набокова с психологом: «Вратарь, выигравший приз самому ценному игроку, это не то, что называется «поплыл». Он немного «просел»

Сергей Гомоляко прокомментировал свои слова о работе Ильи Набокова с психологом.

«Металлург» с 21-летним вратарем выиграл Кубок Гагарина-2024. Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф, а также лучшим новичком сезона в .

«Резонансным получился комментарий о психологическом состоянии в этом плей-офф. В некоторых СМИ и каналах видел формулировку, что Илья «поплыл» в плей-офф. Это не соответствует действительности: вратарь, выигравший приз самому ценному игроку в первый сезон в лиге, это не то, что называется «поплыл».

Стоит внести ясность: в комментарии для « » я подробно рассказываю, как Илья начал работать с психологом. Это случилось еще после окончания регулярки, перед плей-офф. После двух удачных серий, в полуфинале он немного «просел» и стал пропускать необязательные голы. Тогда мы вновь прибегли к помощи психолога.

Важно понимать, что «просел» не равно «поплыл». Для Ильи этот плей-офф был первым на серьезном уровне, он начал его стартовым голкипером и достойно выдержал давление. Но в момент колоссального давления мы решили прибегнуть к помощи психолога.

В первую очередь это было полезно для самого Ильи, помогло ему вернуть уверенность в своих силах, которая передалась всей команде. Это современный подход, используемый топ-клубами не только в хоккее, но и в других видах спорта.

Мы благодарны Илье за то, что он согласился на такую работу и стал еще увереннее в себе, и специалисту, сумевшему выстроить грамотную работу с молодым голкипером, играющим первый плей-офф на взрослом уровне в качестве основного вратаря. И, конечно же, всему нашему штабу, работающему с вратарями.

В конечном итоге в выигрыше остались все – а значит, мы выбрали верный путь», – говорится в заявилении спортивного директора « » .

Гомоляко о Набокове: «В плей‑офф он немного поплыл, «Металлург» приглашал психолога для него. Об этом почти никто не знал»