Пашков о титуле «Металлурга» с молодежью: «Набоков, Гребенкин – скорее исключение. И еще – не припомню в КХЛ столь среднего по европейским меркам чемпиона»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Никита Гусев Динамо Илья Набоков Никита Гребенкин Хоккей

Александр Пашков назвал «Металлург» средним чемпионом по европейским меркам.

– Нынешняя структура сезона не поощряет работу с молодежью. Сокращен предсезонный подготовительный период – и некоторые клубы чуть ли не втихаря, под угрозой наказания вынуждены проводить летом молодежные лагеря. И все это наслаивается на трехмесячные каникулы, которые способны загубить любого молодого спортсмена.

– Тем не менее чемпионом стала «Магнитка», в которой есть свои воспитанники.

– С симпатией отношусь к этому клубу, тому же вратарю Набокову или нападающему Гребенкину удалось заявить о себе. Но они – скорее исключение из правил.

И еще. При всем уважении к «Металлургу» не припомню в КХЛ столь среднего по европейским меркам чемпиона. Команда играла в симпатичный хоккей, но ее уровень, а значит, и уровень всего турнира не нужно переоценивать.

Хоккей видим простенький, мастеров осталось мало. Что говорить, если московское «Динамо», по сути, одной пятеркой Гусева выиграло чемпионат, – сказал олимпийский чемпион. 

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10 комментариев
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Начинается принижение результата Магнитки
Выиграй титул Ротенберг, его бы все облизывали бы
У Металлурга сбалансированная команда по возрасту, где есть как и молодые игроки так и среднего возраста и опытные ветераны
А то, что Набоков совершил такой гигантский прыжок, это заслуга исключительно Андрея Владимировича
Да и вообще при нём вся молодёжь сделала шаг вперёд в своём развитии
P. S. Ну и на счёт уровня КХЛ. По мне, он наобарот развивается. Перекрёстный ПО и потолок зарплат делают своё дело
+10
-2
+8
Слишком негативно
А Юров, Канцеров?
И еще есть ребята постарше мб и не такие яркие

Да и в целом по лиге, не сказал бы что молодежи стало меньше
Ну в СКА стало меньше, ладно
+3
0
+3
А как Пашков определил, что уровень обладателя КГ средний по европейским меркам? Встреч с чемпионами других стран не было, а значит это чисто теоретическое суждение, основанное на личном восприятии.
+1
-1
0
Радоваться надо что Магнитка стала чемпионом.Там всё сложилось есть тренер который даёт результвт с ходу даже с молодыми.
+1
-1
0
Но главная-то тут мысль про структуру чемпионата, мне кажется – про 3-месячный перерыв и короткие сборы. Я не погружен в тему сильно, но в НБА есть жалобы на то, что тренироваться некогда, оттачивать навыки личные и тем более командные – игра-восстановление-игра-перелет-восстановление-игра. И так далее

Мысль про Магнитку негативная, спорная, но не столь важная, кмк
0
0
0
Но главная-то тут мысль про структуру чемпионата, мне кажется – про 3-месячный перерыв и короткие сборы. Я не погружен в тему сильно, но в НБА есть жалобы на то, что тренироваться некогда, оттачивать навыки личные и тем более командные – игра-восстановление-игра-перелет-восстановление-игра. И так далее

Мысль про Магнитку негативная, спорная, но не столь важная, кмк
0
0
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Мне кажется что следующий сезон ММГ провалит. Уж больно много недругов наживает себе Гомоляко. Да и Разин похоже звезду словил
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Ответ krasno-siniyman
Начинается принижение результата Магнитки Выиграй титул Ротенберг, его бы все облизывали бы У Металлурга сбалансированная команда по возрасту, где есть как и молодые игроки так и среднего возраста и опытные ветераны А то, что Набоков совершил такой гигантский прыжок, это заслуга исключительно Андрея Владимировича Да и вообще при нём вся молодёжь сделала шаг вперёд в своём развитии P. S. Ну и на счёт уровня КХЛ. По мне, он наобарот развивается. Перекрёстный ПО и потолок зарплат делают своё дело
Эйфория такая вещь... Но "падать" и возвращаться на землю грешную, будет очень больно
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Ответ Nikadimus
Но главная-то тут мысль про структуру чемпионата, мне кажется – про 3-месячный перерыв и короткие сборы. Я не погружен в тему сильно, но в НБА есть жалобы на то, что тренироваться некогда, оттачивать навыки личные и тем более командные – игра-восстановление-игра-перелет-восстановление-игра. И так далее Мысль про Магнитку негативная, спорная, но не столь важная, кмк
У нас про НХЛ тоже часто говорят, что там бешеный ритм и тренироваться некогда. И при этом игроки НХЛ всегда доминируют на международных соревнованиях. Странно платить специалисту за то, что он учится, платят за то, что он умеет.
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Ответ Vadoniy
У нас про НХЛ тоже часто говорят, что там бешеный ритм и тренироваться некогда. И при этом игроки НХЛ всегда доминируют на международных соревнованиях. Странно платить специалисту за то, что он учится, платят за то, что он умеет.
Так речь-то про молодежь. Впрочем, ладно, может я действительно криво въехал.
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