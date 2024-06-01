Пашков о титуле «Металлурга» с молодежью: «Набоков, Гребенкин – скорее исключение. И еще – не припомню в КХЛ столь среднего по европейским меркам чемпиона»

Александр Пашков назвал «Металлург» средним чемпионом по европейским меркам.

– Нынешняя структура сезона не поощряет работу с молодежью. Сокращен предсезонный подготовительный период – и некоторые клубы чуть ли не втихаря, под угрозой наказания вынуждены проводить летом молодежные лагеря. И все это наслаивается на трехмесячные каникулы, которые способны загубить любого молодого спортсмена.

– Тем не менее чемпионом стала «Магнитка», в которой есть свои воспитанники.

– С симпатией отношусь к этому клубу, тому же вратарю или нападающему удалось заявить о себе. Но они – скорее исключение из правил.

И еще. При всем уважении к « » не припомню в столь среднего по европейским меркам чемпиона. Команда играла в симпатичный хоккей, но ее уровень, а значит, и уровень всего турнира не нужно переоценивать.

Хоккей видим простенький, мастеров осталось мало. Что говорить, если московское «Динамо», по сути, одной пятеркой Гусева выиграло чемпионат, – сказал олимпийский чемпион.