Пашков о титуле «Металлурга» с молодежью: «Набоков, Гребенкин – скорее исключение. И еще – не припомню в КХЛ столь среднего по европейским меркам чемпиона»
Александр Пашков назвал «Металлург» средним чемпионом по европейским меркам.
– Нынешняя структура сезона не поощряет работу с молодежью. Сокращен предсезонный подготовительный период – и некоторые клубы чуть ли не втихаря, под угрозой наказания вынуждены проводить летом молодежные лагеря. И все это наслаивается на трехмесячные каникулы, которые способны загубить любого молодого спортсмена.
– Тем не менее чемпионом стала «Магнитка», в которой есть свои воспитанники.
– С симпатией отношусь к этому клубу, тому же вратарю Набокову или нападающему Гребенкину удалось заявить о себе. Но они – скорее исключение из правил.
И еще. При всем уважении к «Металлургу» не припомню в КХЛ столь среднего по европейским меркам чемпиона. Команда играла в симпатичный хоккей, но ее уровень, а значит, и уровень всего турнира не нужно переоценивать.
Хоккей видим простенький, мастеров осталось мало. Что говорить, если московское «Динамо», по сути, одной пятеркой Гусева выиграло чемпионат, – сказал олимпийский чемпион.
Выиграй титул Ротенберг, его бы все облизывали бы
У Металлурга сбалансированная команда по возрасту, где есть как и молодые игроки так и среднего возраста и опытные ветераны
А то, что Набоков совершил такой гигантский прыжок, это заслуга исключительно Андрея Владимировича
Да и вообще при нём вся молодёжь сделала шаг вперёд в своём развитии
P. S. Ну и на счёт уровня КХЛ. По мне, он наобарот развивается. Перекрёстный ПО и потолок зарплат делают своё дело
А Юров, Канцеров?
И еще есть ребята постарше мб и не такие яркие
Да и в целом по лиге, не сказал бы что молодежи стало меньше
Ну в СКА стало меньше, ладно
Мысль про Магнитку негативная, спорная, но не столь важная, кмк
Мысль про Магнитку негативная, спорная, но не столь важная, кмк