Гомоляко о Набокове: «В плей‑офф он немного поплыл, «Металлург» приглашал психолога для него. Об этом почти никто не знал»

Сергей Гомоляко рассказал, что Илья Набоков в плей-офф работал с психологом.

Магнитогорский клуб с 21-летним вратарем выиграл в минувшем сезоне. Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф, а также лучшим новичком сезона в лиге.

«Мы сначала думали, что будет помощником . Затем он получил свой шанс. Смотрел его матчи за сборную России и удивлялся его уверенности. Что касается Загидулина, то он ловил свое, но не выручал. От вратаря немного другое требуется.

Может, мне не стоит этого говорить, но мы приглашали психолога для Набокова. В плей‑офф он немного поплыл. Об этом почти никто не знал», – сообщил спортивный директор магнитогорцев.