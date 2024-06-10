Гомоляко о Набокове: «В плей‑офф он немного поплыл, «Металлург» приглашал психолога для него. Об этом почти никто не знал»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Артем Загидулин Илья Набоков Хоккей

Сергей Гомоляко рассказал, что Илья Набоков в плей-офф работал с психологом.

Магнитогорский клуб с 21-летним вратарем выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф, а также лучшим новичком сезона в лиге.

«Мы сначала думали, что Илья Набоков будет помощником Артема Загидулина. Затем он получил свой шанс. Смотрел его матчи за сборную России и удивлялся его уверенности. Что касается Загидулина, то он ловил свое, но не выручал. От вратаря немного другое требуется.

Может, мне не стоит этого говорить, но мы приглашали психолога для Набокова. В плей‑офф он немного поплыл. Об этом почти никто не знал», – сообщил спортивный директор магнитогорцев.

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8 комментариев
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Ну и зачем сказал это?!
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Стрёмный поступок - слить такую инфу в прессу. Парень вытащил ПО, а сейчас его заслуги пытаются принизить.

Причём Гомоляко сделал это максимально демонстративно
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Ответ I. S.
Ну и зачем сказал это?!
Может цену сбивает?
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Такая информация должна оставаться внутри команды. Некрасивый поступок.
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Ответ I. S.
Ну и зачем сказал это?!
Наверное свой статус обозначить лишний раз.
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Сергей Юрьевич, что-то ни к селу ни к городу ты это вывалил
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Ответ Дядя Дима
Может цену сбивает?
Крайне глупый способ сбить цену. Так можно и до обмена в СКА договориться
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Ответ Booligan
Крайне глупый способ сбить цену. Так можно и до обмена в СКА договориться
Это ж Гомоляко… этим все сказано😂
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