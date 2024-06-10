Агент Кочеткова: «Петр и дальше будет прогрессировать, выйдет на более высокий уровень. Он проведет в НХЛ весь следующий сезон, как я понимаю»

Агент Петра Кочеткова высказался о выступлении вратаря за «Каролину».

«Я верю, что Кочетков и дальше будет прогрессировать и выйдет на более высокий уровень. В этом сезоне он сыграл уже более 40 матчей, практически весь сезон провел в НХЛ.

Искреннее радуюсь за Петю, но, думаю, его планы еще серьезнее и его уровень будет расти. Мы увидим еще яркие сэйвы Кочеткова и победы его команды.

Следующий сезон, как я понимаю, он весь проведет в », – сказал агент , представляющий интересы в России.

В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча в НХЛ и 3 игры в АХЛ.