Агент Кочеткова: «Петр и дальше будет прогрессировать, выйдет на более высокий уровень. Он проведет в НХЛ весь следующий сезон, как я понимаю»

Теги Каролина НХЛ Александр Черных Петр Кочетков Хоккей

Агент Петра Кочеткова высказался о выступлении вратаря за «Каролину».

«Я верю, что Кочетков и дальше будет прогрессировать и выйдет на более высокий уровень. В этом сезоне он сыграл уже более 40 матчей, практически весь сезон провел в НХЛ.

Искреннее радуюсь за Петю, но, думаю, его планы еще серьезнее и его уровень будет расти. Мы увидим еще яркие сэйвы Кочеткова и победы его команды.

Следующий сезон, как я понимаю, он весь проведет в НХЛ», – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы Петра Кочеткова в России.

В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча в НХЛ и 3 игры в АХЛ.

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1 комментарий
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«Как я понимаю»)) он буквально первый номер контендера НХЛ, куда ему еще деваться?
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