Кочетков о стиле «Каролины»: «Нельзя отдавать шайбу по льду в своей зоне. Получается баскетбол – все время выкидываем. Весь фокус на то, что надо выбросить и бежать топтать»

Петр Кочетков высказался об игровом стиле «Каролины».

Клуб из Роли проиграл «Рейнджерс» в серии второго раунда Кубка Стэнли со счетом 2-4.

«В КХЛ играл при Немировски, мне этот стиль чи-чи га-га, давайте забьем сколько захотим, а пропустим на одну меньше, как будто бы комфортнее. Нет давления, что тебе нельзя пропускать.

А у нас настолько все отлажено... Например, у нас в своей зоне шайбу по льду вообще нельзя отдавать. Получается баскетбол – все время выкидываем.

Я получаю шайбу, думаю, что, мне ее в борт бросать? Думаю, защитнику отдам или нападающему в центр, но у нас весь фокус на то, что просто надо выбросить и бежать топтать.

Иногда это создает ненужную панику, но я как вратарь могу с этим смириться», – сказал вратарь «Каролины» Петр Кочетков.