Сергей Коньков: «Шипачев и Радулов – мастера, которых в КХЛ не так много. Но для них нужно создать условия, они должны влиться в коллектив, чтобы показывать все свои возможности»
Сергей Коньков поделился мнением о Вадиме Шипачеве и Александре Радулове.
Срок соглашения Вадима Шипачева с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2024/25. Александр Радулов ранее перешел в «Локомотив» из казанского клуба.
«Нужно ли было приглашать Шипачева вместе с Радуловым в «Локомотив»? Говорить можно все что угодно. Руководство команды определяет, какие позиции нужно усилить, исходя из имеющихся возможностей.
Вадим и Александр – мастера, которых у нас в лиге не так много. Другое дело, что для них нужно создать условия, что они должны влиться в коллектив для того, чтобы показывать все свои возможности», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.