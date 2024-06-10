Сергей Коньков: «Шипачев и Радулов – мастера, которых в КХЛ не так много. Но для них нужно создать условия, они должны влиться в коллектив, чтобы показывать все свои возможности»

Сергей Коньков поделился мнением о Вадиме Шипачеве и Александре Радулове.

Срок соглашения с « » рассчитан до конца сезона-2024/25. ранее перешел в « » из казанского клуба.

«Нужно ли было приглашать Шипачева вместе с Радуловым в «Локомотив»? Говорить можно все что угодно. Руководство команды определяет, какие позиции нужно усилить, исходя из имеющихся возможностей.

Вадим и Александр – мастера, которых у нас в лиге не так много. Другое дело, что для них нужно создать условия, что они должны влиться в коллектив для того, чтобы показывать все свои возможности», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.