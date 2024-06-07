Крикунов о Шипачеве в «Динамо»: «Минск – один из лучших городов в КХЛ по инфраструктуре. Если у Вадима все сложится, результаты будут лучше, чем в «Ак Барсе»

Владимир Крикунов оценил возможный переход Вадима Шипачева в минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард « » интересен клубу из .

– Если будет достойное предложение, и он хочет продолжать карьеру, то «Динамо» – неплохой вариант. Минск – один из лучших городов в Континентальной хоккейной лиге.

– По каким критериям?

– Инфраструктура, хоккей. Там Квартальнов, с ним интересно будет поработать.

Если у все сложится, возможно, по результатам будет даже лучше, чем в «Ак Барсе», – сказал бывший главный тренер минского «Динамо» .