Крикунов о Шипачеве в «Динамо»: «Минск – один из лучших городов в КХЛ по инфраструктуре. Если у Вадима все сложится, результаты будут лучше, чем в «Ак Барсе»

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов Владимир Крикунов Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Владимир Крикунов оценил возможный переход Вадима Шипачева в минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард «Ак Барса» интересен клубу из Минска

– Если будет достойное предложение, и он хочет продолжать карьеру, то «Динамо» – неплохой вариант. Минск – один из лучших городов в Континентальной хоккейной лиге.

– По каким критериям?

– Инфраструктура, хоккей. Там Квартальнов, с ним интересно будет поработать. 

Если у Вадима все сложится, возможно, по результатам будет даже лучше, чем в «Ак Барсе», – сказал бывший главный тренер минского «Динамо» Владимир Крикунов.

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Инфраструктура города и игра за хорошее бабло в хоккей на льду как-то завязаны друг на друге?
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