Крикунов о Шипачеве в «Динамо»: «Минск – один из лучших городов в КХЛ по инфраструктуре. Если у Вадима все сложится, результаты будут лучше, чем в «Ак Барсе»
Владимир Крикунов оценил возможный переход Вадима Шипачева в минское «Динамо».
Ранее сообщалось, что 37-летний форвард «Ак Барса» интересен клубу из Минска.
– Если будет достойное предложение, и он хочет продолжать карьеру, то «Динамо» – неплохой вариант. Минск – один из лучших городов в Континентальной хоккейной лиге.
– По каким критериям?
– Инфраструктура, хоккей. Там Квартальнов, с ним интересно будет поработать.
Если у Вадима все сложится, возможно, по результатам будет даже лучше, чем в «Ак Барсе», – сказал бывший главный тренер минского «Динамо» Владимир Крикунов.