Артюхин о Шипачеве и Войнове: «Уверен, что без работы они не останутся. Сейчас многие клубы на паузе с возрастными ребятами, хотят каких-то легионеров подписать»

Теги Ак Барс Евгений Артюхин Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Евгений Артюхин высказался о ситуации Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.

Ранее стало известно, что «Ак Барс» не хочет видеть игроков в составе команды, но контракты с ними пока не расторгнуты. 

– Несколько известных ветеранов находятся пока без клубов, в том числе Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов. Это какая-то тенденция нынешнего межсезонья?

– Думаю, в случае этих игроков можно говорить о финансовом вопросе. Как я понимаю, Вадим не хочет уходить из «Ак Барса» бесплатно. После расторжения контракта ему должны выплатить какую-то компенсацию, и пока никак не могут договориться с клубом. У Войнова та же ситуация.

Это в принципе рабочие моменты, агенты в ближайшее время договорятся. И сейчас многие клубы ждут, хотят каких-то легионеров подписать, находятся на паузе с возрастными ребятами. Но я уверен, что Шипачев и Войнов найдут команды и без работы не останутся, – сказал бывший форвард клубов КХЛ

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2 комментария
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Они ещё и зарплату просят большую так что трудно им будет.
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рвачи подлые! работать не хотят, но рвать надо...конечно Валиуллин гад, всё это сделал
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