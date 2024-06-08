Артюхин о Шипачеве и Войнове: «Уверен, что без работы они не останутся. Сейчас многие клубы на паузе с возрастными ребятами, хотят каких-то легионеров подписать»

Евгений Артюхин высказался о ситуации Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова.

Ранее стало известно, что « » не хочет видеть игроков в составе команды, но контракты с ними пока не расторгнуты.

– Несколько известных ветеранов находятся пока без клубов, в том числе и . Это какая-то тенденция нынешнего межсезонья?

– Думаю, в случае этих игроков можно говорить о финансовом вопросе. Как я понимаю, Вадим не хочет уходить из «Ак Барса» бесплатно. После расторжения контракта ему должны выплатить какую-то компенсацию, и пока никак не могут договориться с клубом. У Войнова та же ситуация.

Это в принципе рабочие моменты, агенты в ближайшее время договорятся. И сейчас многие клубы ждут, хотят каких-то легионеров подписать, находятся на паузе с возрастными ребятами. Но я уверен, что Шипачев и Войнов найдут команды и без работы не останутся, – сказал бывший форвард клубов .