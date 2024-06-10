Спортдиректор «Динамо» о гражданстве РФ для Пакетта: «Он подал пакет документов. Седрика никто не заставлял. Это было его решение»

Теги Алексей Сопин КХЛ Динамо Седрик Пакетт натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Алексей Сопин рассказал, что Седрик Пакетт подал документы на гражданство РФ.

– Уже недели три вы оформляете Пакетту российское гражданство. Это такая же процедура, по которой паспорт РФ получил ваш защитник Бреннан Менелл?

– Это примерно похоже. Но пока забегать вперед не хотел бы. Да, Пакетт подал пакет документов. Но рано о чем-то говорить. Никакого решения нет. Хотя сама процедура запущена.

Опять же, Седрика никто не заставлял. Это было его решение. Тем более в КХЛ увеличился лимит на легионеров, до пяти на клуб. И мы не собираемся брать семь иностранцев, с учетом двух натурализованных. Но это было желание игрока, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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7 комментариев
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Хорошая игра слов в заголовке Пакетт подал пакет документов.
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Логично) Пакетт подал пакет документов. Осталось найти Чеха Подал, чтоб он тоже подал пакет доуементов
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Легионеры в Динамо играют важную роль, конечно. И меня удручает , что воспитанники Динамо никак не проявляют себя , хотя задатки есть .
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Пакетт подал пакет
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Сергей! Сергей! Сергей!
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Там у известного в узких кругах футболиста Пакета проблемы с законом, ему пожизненная дисквалифиция грозит, можно и ему гражданство сделать до кучи
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А про воинский учет ему уже сообщили ?
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