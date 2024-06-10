Спортдиректор «Динамо» о гражданстве РФ для Пакетта: «Он подал пакет документов. Седрика никто не заставлял. Это было его решение»

Алексей Сопин рассказал, что Седрик Пакетт подал документы на гражданство РФ.

– Уже недели три вы оформляете российское гражданство. Это такая же процедура, по которой паспорт РФ получил ваш защитник ?

– Это примерно похоже. Но пока забегать вперед не хотел бы. Да, Пакетт подал пакет документов. Но рано о чем-то говорить. Никакого решения нет. Хотя сама процедура запущена.

Опять же, Седрика никто не заставлял. Это было его решение. Тем более в увеличился лимит на легионеров, до пяти на клуб. И мы не собираемся брать семь иностранцев, с учетом двух натурализованных. Но это было желание игрока, – сказал спортивный директор « » .