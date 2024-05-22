Набоков «пьяненьким» садился в самолет после победы в Кубке Гагарина: «Очень круто отмечали. Была музыка, было громко»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина алкоголь и спорт Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков рассказал, как «Металлург» в самолете отмечал победу в плей-офф КХЛ.

21-летний голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP Кубка Гагарина. Он одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, отражая 94,2% бросков.

– Что значит «чемпионский самолет»? Когда вы летите из Ярославля, что там творится? 

– Очень круто, начиная с раздевалки. Начали здорово, отмечали. Летели в самолете, не буду скрывать, была музыка, было громко. Поэтому было очень круто. 

Мы прилетели, нас встретили болельщики. Уже построили сцену, нас встретили с музыкой, с поддержкой. Было очень приятно прилететь домой с Кубком. 

– В самолет ты уже пьяненький садился? 

– Ну, конечно, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

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3 комментария
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