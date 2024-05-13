Судницын про Набокова: «Он был очень хорошо оснащен технически еще до КХЛ, его прорыв связан с ментальным ростом. Плюс ежедневная работа и доверие тренеров»

Александр Судницин оценил развитие Ильи Набокова в «Металлурге».

Ранее вратарь Александр Судницин стал играющим тренером в « ».

– Ты и тренировался, и работал вместе с Ильей Набоковым. С твоей точки зрения, как за один сезон он вырос в основного вратаря клуба и стал самым юным обладателем звания MVP Кубка Гагарина?

– Илья очень талантливый парень, который очень хорошо оснащен технически был еще до . Его прорыв связан с ментальным ростом! В этом аспекте он добавлял по ходу сезона. Плюс ежедневная работа! И, конечно, доверие тренеров.

Отметил бы еще именно вратарский коллектив, Артем, Илья, Сашка и Никита. Все парни поддерживали друг друга и своей работой подталкивали к развитию! В итоге добился такого результата, о котором можно только мечтать, – сказал экс-голкипер и тренер «Металлурга».

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