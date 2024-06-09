Рыбин о финале Кубка Стэнли: «Бобровский помешал Макдэвиду и Драйзайтлю. Один из сильнейших вратарей НХЛ и среди россиян»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Максим Рыбин Сергей Бобровский НХЛ Советский спорт Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Максим Рыбин оценил игру Сергея Бобровского в 1-м матче финала плей-офф.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1).

– Понравилась в первую очередь игра Бобровского. 32 броска отразил, а «Флорида» нанесла 18. Можно сделать вывод, что «Эдмонтон» давил больше.

Удивили Макдэвид и Драйзайтль, каждый из которых набрал почти 25 минут игрового времени. Это сумасшедшее время на самом деле, но так, наверное, и должно быть, звезды должны так играть, и не наверное, а совершенно точно.

– Что помешало звездной атаке?

Бобровский в воротах. Один из сильнейших вратарей НХЛ и среди наших российских голкиперов. Не хочу никого обидеть, просто констатирую факт его игры на данный момент.

Но это всего лишь первый матч. Второй матч будет очень важен для «Флориды» так как они играют дома, но если «Эдмонтон» заберет второй матч, то чаша весов может качнуться в любую сторону, – сказал бывший форвард СКА Рыбин.

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2 комментария
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какой умный человек🙄
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Ответ al
какой умный человек🙄
ну он просто воды налил. по сравнению с дичью, которую обычно спортсмены и экс-спортсмены несут - это уже прогресс ))
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