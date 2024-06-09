Рыбин о финале Кубка Стэнли: «Бобровский помешал Макдэвиду и Драйзайтлю. Один из сильнейших вратарей НХЛ и среди россиян»

Максим Рыбин оценил игру Сергея Бобровского в 1-м матче финала плей-офф.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1).

– Понравилась в первую очередь игра Бобровского. 32 броска отразил, а « » нанесла 18. Можно сделать вывод, что «Эдмонтон» давил больше.

Удивили Макдэвид и , каждый из которых набрал почти 25 минут игрового времени. Это сумасшедшее время на самом деле, но так, наверное, и должно быть, звезды должны так играть, и не наверное, а совершенно точно.

– Что помешало звездной атаке?

– в воротах. Один из сильнейших вратарей и среди наших российских голкиперов. Не хочу никого обидеть, просто констатирую факт его игры на данный момент.

Но это всего лишь первый матч. Второй матч будет очень важен для «Флориды» так как они играют дома, но если « » заберет второй матч, то чаша весов может качнуться в любую сторону, – сказал бывший форвард СКА Рыбин.