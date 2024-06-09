Терещенко о финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» перебросал соперника, они хорошо атаковали. Но игра Бобровского! Для «Флориды» – он лучший вратарь»
Алексей Терещенко оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
«Сергей дал «Флориде» шанс выиграть. Во многом его выступление позволило победить «Пантерс» в первом матче.
«Эдмонтон» перебросал соперника. Они хорошо атаковали, играли в пас. И первый, и второй гол пропустили из-за ошибок на возврате.
Но игра Сергея! Для «Флориды» – он лучший вратарь», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Если бы он был канадцем или американцем, то на все 90% был бы его.