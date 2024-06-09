Терещенко о финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» перебросал соперника, они хорошо атаковали. Но игра Бобровского! Для «Флориды» – он лучший вратарь»

Алексей Терещенко оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:0, 1-0).

« дал «Флориде» шанс выиграть. Во многом его выступление позволило победить «Пантерс» в первом матче.

«Эдмонтон» перебросал соперника. Они хорошо атаковали, играли в пас. И первый, и второй гол пропустили из-за ошибок на возврате.

Но игра Сергея! Для «Флориды» – он лучший вратарь», – сказал трехкратный чемпион мира .