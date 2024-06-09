Терещенко о финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» перебросал соперника, они хорошо атаковали. Но игра Бобровского! Для «Флориды» – он лучший вратарь»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Алексей Терещенко Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Алексей Терещенко оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Сергей дал «Флориде» шанс выиграть. Во многом его выступление позволило победить «Пантерс» в первом матче.

«Эдмонтон» перебросал соперника. Они хорошо атаковали, играли в пас. И первый, и второй гол пропустили из-за ошибок на возврате.

Но игра Сергея! Для «Флориды» – он лучший вратарь», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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1 комментарий
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Да Бобр в целом - номер один вратарь этого плей-офф и если пантеры заберут кубок, то конь его будет на 60%.
Если бы он был канадцем или американцем, то на все 90% был бы его.
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