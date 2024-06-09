Геннадий Ушаков: «Бобровский может выиграть «Конн Смайт», вратари довольно часто это делают. Он наиболее вероятный кандидат»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Геннадий Ушаков Александр Барков Мэттью Ткачак Хоккей

Геннадий Ушаков оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«В плей-офф в этом году Сергей Бобровский играет особенно уверенно. То, что он на ноль сыграет, я вполне ожидал, хотя у «Эдмонтона» одно из лучших нападений в лиге. Сергей такими матчами вселяет уверенность в свою команду, поэтому они победили.

Сергей способен обеспечить «Флориде» победу в Кубке Стэнли, но при этом он бьется не в одиночку – там есть как минимум четыре игрока в нападении и пара человек в защите, достойные трофея.

Но Бобровский может выиграть и «Конн Смайт Трофи». Вратари довольно часто это делают. Но еще надо подождать, как проявят себя лучшие нападающие. Тот же Александр Барков, Мэттью Ткачак, но Бобровский – наиболее вероятный кандидат на эту роль», – сказал агент Геннадий Ушаков.

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