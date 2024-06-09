Геннадий Ушаков: «Бобровский может выиграть «Конн Смайт», вратари довольно часто это делают. Он наиболее вероятный кандидат»
Геннадий Ушаков оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
«В плей-офф в этом году Сергей Бобровский играет особенно уверенно. То, что он на ноль сыграет, я вполне ожидал, хотя у «Эдмонтона» одно из лучших нападений в лиге. Сергей такими матчами вселяет уверенность в свою команду, поэтому они победили.
Сергей способен обеспечить «Флориде» победу в Кубке Стэнли, но при этом он бьется не в одиночку – там есть как минимум четыре игрока в нападении и пара человек в защите, достойные трофея.
Но Бобровский может выиграть и «Конн Смайт Трофи». Вратари довольно часто это делают. Но еще надо подождать, как проявят себя лучшие нападающие. Тот же Александр Барков, Мэттью Ткачак, но Бобровский – наиболее вероятный кандидат на эту роль», – сказал агент Геннадий Ушаков.