Геннадий Ушаков: «Бобровский может выиграть «Конн Смайт», вратари довольно часто это делают. Он наиболее вероятный кандидат»

Геннадий Ушаков оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:0, 1-0).

«В плей-офф в этом году играет особенно уверенно. То, что он на ноль сыграет, я вполне ожидал, хотя у «Эдмонтона» одно из лучших нападений в лиге. Сергей такими матчами вселяет уверенность в свою команду, поэтому они победили.

Сергей способен обеспечить «Флориде» победу в Кубке Стэнли, но при этом он бьется не в одиночку – там есть как минимум четыре игрока в нападении и пара человек в защите, достойные трофея.

Но Бобровский может выиграть и «Конн Смайт Трофи». Вратари довольно часто это делают. Но еще надо подождать, как проявят себя лучшие нападающие. Тот же , , но Бобровский – наиболее вероятный кандидат на эту роль», – сказал агент Геннадий Ушаков.