Светлов о финале Кубка Стэнли: «Бросилось в глаза доминирование «Флориды» в силовой борьбе. «Эдмонтон» смотрелся легковесно, целостная картина их игры нарушалась»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

– Ключевой фактор матча – быстрый гол?

– Также отмечу очень лаконичную и классную игру вратаря Бобровского. Два-три голевых момента «Эдмонтон» создал, был выход Нюджент-Хопкинса один на один. Бобровский все подчистил. И сделал заявку на титул самого ценного игрока плей-офф.

Еще бросилось в глаза доминирование «Флориды» в силовой борьбе, которое привело почти к двукратному преимуществу в силовых приемах. Из-за этого канадская команда смотрелась немного легковесно, целостная картина ее игры нарушалась, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

У «Флориды» 63 хита в 1-м матче финала Кубка Стэнли, у «Эдмонтона» – 35. Куликов и Тарасенко сделали по 4 силовых приема

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