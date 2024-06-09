Светлов о финале Кубка Стэнли: «Бросилось в глаза доминирование «Флориды» в силовой борьбе. «Эдмонтон» смотрелся легковесно, целостная картина их игры нарушалась»
Сергей Светлов оценил выступление Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
– Ключевой фактор матча – быстрый гол?
– Также отмечу очень лаконичную и классную игру вратаря Бобровского. Два-три голевых момента «Эдмонтон» создал, был выход Нюджент-Хопкинса один на один. Бобровский все подчистил. И сделал заявку на титул самого ценного игрока плей-офф.
Еще бросилось в глаза доминирование «Флориды» в силовой борьбе, которое привело почти к двукратному преимуществу в силовых приемах. Из-за этого канадская команда смотрелась немного легковесно, целостная картина ее игры нарушалась, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.
У «Флориды» 63 хита в 1-м матче финала Кубка Стэнли, у «Эдмонтона» – 35. Куликов и Тарасенко сделали по 4 силовых приема