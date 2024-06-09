Тарасенко вышел на 13-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Василевского
Владимир Тарасенко провел 115-й матч в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Флориды» принял участие в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
Теперь в активе Владимира Тарасенко 115 игр и 70 (47+23) очков в плей-офф в карьере.
Он повторил достижение вратаря «Тампы» Андрея Василевского (115), разделив с ним 13-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди россиян.
12-е место занимает Вячеслав Фетисов (116). Рекордсмен – Сергей Федоров (183).