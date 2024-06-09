Тарасенко вышел на 13-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Василевского

Теги Флорида Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов Сергей Федоров НХЛ рекорды Владимир Тарасенко Андрей Василевский Хоккей

Владимир Тарасенко провел 115-й матч в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Флориды» принял участие в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

Теперь в активе Владимира Тарасенко 115 игр и 70 (47+23) очков в плей-офф в карьере.

Он повторил достижение вратаря «Тампы» Андрея Василевского (115), разделив с ним 13-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди россиян.

12-е место занимает Вячеслав Фетисов (116). Рекордсмен – Сергей Федоров (183).

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3 комментария
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Вова так держать 💪💪💪
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У Фёдорова 183 мощно конечно
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Вот про кого не хочется слышать, так это про Фетисова,Третьяка и подобных лизоблюдах
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