Тарасенко вышел на 13-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Василевского

Владимир Тарасенко провел 115-й матч в плей-офф НХЛ.

Нападающий «Флориды» принял участие в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

Теперь в активе 115 игр и 70 (47+23) очков в плей-офф в карьере.

Он повторил достижение вратаря «Тампы» (115), разделив с ним 13-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди россиян.

12-е место занимает Вячеслав Фетисов (116). Рекордсмен – (183).