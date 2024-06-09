«Эдмонтон» остался без голов впервые в этом плей-офф. «Ойлерс» перебросали «Флориду» со счетом 32:18, но проиграли
«Эдмонтон» остался без голов впервые в плей-офф-2024.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3:0, 1-0).
Команда тренера Криса Кноблауха перебросала «Пантерс» со счетом 32:18, но потерпела поражение, не забросив ни одной шайбы впервые в этом плей-офф.
Всего на счету «Ойлерс» 63 гола в 19 играх розыгрыша Кубка Стэнли-2024.
Самое интересное: Флорида играла по счёту или это сейчас предел их возможностей!?
Если так дальше пойдет, то у Эдмонтона начнет залетать!
Скинера ругают все кому не попадя, а у него стата даже чуть лучше)