«Эдмонтон» остался без голов впервые в этом плей-офф. «Ойлерс» перебросали «Флориду» со счетом 32:18, но проиграли

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» остался без голов впервые в плей-офф-2024.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3:0, 1-0).

Команда тренера Криса Кноблауха перебросала «Пантерс» со счетом 32:18, но потерпела поражение, не забросив ни одной шайбы впервые в этом плей-офф.

Всего на счету «Ойлерс» 63 гола в 19 играх розыгрыша Кубка Стэнли-2024.

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15 комментариев
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Боб, конечно, затащил. У Эдмонтона просто руки опускались. Уже не знали что делать.
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Не удивительно, впервые в плей-офф попали на топового кипера. Отиннджер при всем уважении уровень топ-15 лиги, примерно так он и играл. До этого Тэлбот/Риттих и Шиловс это вообще смешно. А вот теперь попался Боб, который тащит невероятно.
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Это прекрасно
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Флорида, больше защищайте Боба от контактов!!!
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Эдмонтон ну ё-мое 🥺🥺🥺
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Были опасные броски у нефтяников, могли забивать, но Бобровский был против!
Самое интересное: Флорида играла по счёту или это сейчас предел их возможностей!?
Если так дальше пойдет, то у Эдмонтона начнет залетать!
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Ответ Максим Пузиков
Шилов смешно?мда ну ты спец конечно сразу видно
а что, шиловс стена разве? абсолютно средний кипер
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Ответ Максим Пузиков
Шилов смешно?мда ну ты спец конечно сразу видно
Шиловс - однозначно смешно, а что еще можно сказать про вратаря с 9 играми в регулярке за 2 сезона, и со статой в плове: 2,91 пропущенных за матч и 89,8% отбитых бросков?)
Скинера ругают все кому не попадя, а у него стата даже чуть лучше)
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Ответ wolkov
а что, шиловс стена разве? абсолютно средний кипер
Главное не перепутать - Шиловс топ, а Скинер дно😅
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Ответ Серёга87
Были опасные броски у нефтяников, могли забивать, но Бобровский был против! Самое интересное: Флорида играла по счёту или это сейчас предел их возможностей!? Если так дальше пойдет, то у Эдмонтона начнет залетать!
Не смогли против Эдмонтона игру построить первые 2 периода, факт. В 3 уже нормально сыграли. Но вот это Эдмонтону физики не хватило, или Флорида нашла как играть, непонятно пока. В 2 матче увидим.
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