«Эдмонтон» остался без голов впервые в этом плей-офф. «Ойлерс» перебросали «Флориду» со счетом 32:18, но проиграли

«Эдмонтон» остался без голов впервые в плей-офф-2024.

Вратарь «Флориды» сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3:0, 1-0).

Команда тренера Криса Кноблауха перебросала «Пантерс» со счетом 32:18, но потерпела поражение, не забросив ни одной шайбы впервые в этом плей-офф.

Всего на счету «Ойлерс» 63 гола в 19 играх розыгрыша Кубка Стэнли-2024.