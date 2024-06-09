Светлов о финале Кубка Стэнли: «Макдэвид – звезда НХЛ, но одним хоккеистом такие серии не выигрываются. Нужно искать ходы с усилением игры как его звена, так и двух-трех других»

Сергей Светлов поделился мыслями о матче «Флориды» с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

– «Не удивлюсь, если в финале будет результативность финала КХЛ» – таким был заголовок вашего интервью накануне старта главной серии заокеанского сезона. Оказались правы – три гола в первом матче, точная копия первого поединка «Магнитки» и «Локомотива»!

– Думаю, такой прогноз напрашивался, у стартового матча финала всегда особая цена. Это как в шахматах – надо очень аккуратно выбрать дебют и разыграть его.

Но если в первом матча финала КХЛ голы увидели только в третьем периоде, то в финале НХЛ состоялся быстрый гол. На мой взгляд, он определил ход всего матча и стал максимально показательным.

– Почему?

– Это была вторая смена лидеров команд – и . Наверное, для старта матча Макдэвид сыграл слишком рискованно, именно он засиделся в чужой зоне, и Барков возглавил контратаку «четыре в два», которая завершилась голом Верхэге.

Все ждали дуэли Барков – Макдэвид. И вот на ее старте такая ошибка. Психологически важный момент. « » сразу почувствовала уверенность и начала играть по счету.

– Сделана серьезная заявка на победу в Кубке Стэнли?

– «Флорида» изначально рассматривалась как фаворит серии. Первый матч показал, что « » однозначно нужно добавлять именно в целостности своей игры.

Макдэвид – звезда НХЛ, но одним хоккеистом такие серии не выигрываются. Нужно искать ходы с усилением игры как его звена, так и двух-трех других, находить пути выхода из-под давления «Флориды». И нужен первый гол, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.