Светлов о финале Кубка Стэнли: «Макдэвид – звезда НХЛ, но одним хоккеистом такие серии не выигрываются. Нужно искать ходы с усилением игры как его звена, так и двух-трех других»
Сергей Светлов поделился мыслями о матче «Флориды» с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
– «Не удивлюсь, если в финале НХЛ будет результативность финала КХЛ» – таким был заголовок вашего интервью накануне старта главной серии заокеанского сезона. Оказались правы – три гола в первом матче, точная копия первого поединка «Магнитки» и «Локомотива»!
– Думаю, такой прогноз напрашивался, у стартового матча финала всегда особая цена. Это как в шахматах – надо очень аккуратно выбрать дебют и разыграть его.
Но если в первом матча финала КХЛ голы увидели только в третьем периоде, то в финале НХЛ состоялся быстрый гол. На мой взгляд, он определил ход всего матча и стал максимально показательным.
– Почему?
– Это была вторая смена лидеров команд – Баркова и Макдэвида. Наверное, для старта матча Макдэвид сыграл слишком рискованно, именно он засиделся в чужой зоне, и Барков возглавил контратаку «четыре в два», которая завершилась голом Верхэге.
Все ждали дуэли Барков – Макдэвид. И вот на ее старте такая ошибка. Психологически важный момент. «Флорида» сразу почувствовала уверенность и начала играть по счету.
– Сделана серьезная заявка на победу в Кубке Стэнли?
– «Флорида» изначально рассматривалась как фаворит серии. Первый матч показал, что «Эдмонтону» однозначно нужно добавлять именно в целостности своей игры.
Макдэвид – звезда НХЛ, но одним хоккеистом такие серии не выигрываются. Нужно искать ходы с усилением игры как его звена, так и двух-трех других, находить пути выхода из-под давления «Флориды». И нужен первый гол, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.