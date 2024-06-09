Макдэвид о 0:3 от «Флориды»: «Хоккейные боги воздали нам за 6-ю игру против «Далласа», в которой мы, вероятно, не заслуживали победы»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался после матча плей-офф против «Флориды».

«Эдмонтон» уступил «Пантерс» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1).

«Возможно, это хоккейные боги воздали нам за 6-ю игру [против «Далласа»], в которой мы, вероятно, не заслуживали победы.

Сегодня, возможно, мы заслуживали хотя бы одного гола, а может, и двух, но мы не нашли возможности забить их», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Напомним, «Даллас» перебросал «Эдмонтон» в 6-м матче серии со счетом 34:10, но «Ойлерс» одержали победу.

Макдэвид остался без очков в 1-м матче финала Кубка Стэнли: 6 бросков и «минус 2» за 25:19

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15 комментариев
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Это был не бог, а Боб)
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Хоккейные боги ...
Так Бобровского ещё никто не называл.
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Хоккейный Боб)
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Вот сейчас Бобу надо сыграть как бог и получить два КС - Кубок Стэнли и Конн Смайт!
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+9
хоккейные бобы
+9
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Ответочка прилетела. Весьма адекватное вью от МакДи. Он был хорош, но сегодня король на льду был другой парень
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хоккейные боги ... Так Бобровского ещё никто не называл.
Мак же назвал, прецедент создан
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Одну букву спутал. Этого бога зовут Боб)
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Просто у Боба был в животе магнит.
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Максимально адекватный конечно этот парень, Макдэвид)
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Ответ Товарищ Бразаускас
Мак же назвал, прецедент создан
Хотелось чтобы его так почаще называли.
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Ответ Товарищ Бразаускас
Вот сейчас Бобу надо сыграть как бог и получить два КС - Кубок Стэнли и Конн Смайт!
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Ответ DirtyHarry 44
Вы там руки еще до мозолей не стерли дрюнькая на Бобровского?))) С тактикой Мориса только за счет вратарской игры выигрывать и можно)
Вот поэтому мы и дрюнькаем на Бобровского, товарищ
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