Макдэвид о 0:3 от «Флориды»: «Хоккейные боги воздали нам за 6-ю игру против «Далласа», в которой мы, вероятно, не заслуживали победы»

Коннор Макдэвид высказался после матча плей-офф против «Флориды».

«Эдмонтон» уступил «Пантерс» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1).

«Возможно, это хоккейные боги воздали нам за 6-ю игру [против « »], в которой мы, вероятно, не заслуживали победы.

Сегодня, возможно, мы заслуживали хотя бы одного гола, а может, и двух, но мы не нашли возможности забить их», – сказал капитан « » .

Напомним, «Даллас» перебросал «Эдмонтон» в 6-м матче серии со счетом 34:10, но «Ойлерс» одержали победу.

Макдэвид остался без очков в 1-м матче финала Кубка Стэнли: 6 бросков и «минус 2» за 25:19