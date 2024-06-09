Макдэвид о 0:3 от «Флориды»: «Хоккейные боги воздали нам за 6-ю игру против «Далласа», в которой мы, вероятно, не заслуживали победы»
Коннор Макдэвид высказался после матча плей-офф против «Флориды».
«Эдмонтон» уступил «Пантерс» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1).
«Возможно, это хоккейные боги воздали нам за 6-ю игру [против «Далласа»], в которой мы, вероятно, не заслуживали победы.
Сегодня, возможно, мы заслуживали хотя бы одного гола, а может, и двух, но мы не нашли возможности забить их», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Напомним, «Даллас» перебросал «Эдмонтон» в 6-м матче серии со счетом 34:10, но «Ойлерс» одержали победу.
Макдэвид остался без очков в 1-м матче финала Кубка Стэнли: 6 бросков и «минус 2» за 25:19
Так Бобровского ещё никто не называл.