Форвард «Эдмонтона» Фогеле сможет сыграть против «Флориды» в 1-м матче финала. Он пропустил 3 игры

Уоррен Фогеле будет готов к первому матчу финала Кубка Стэнли.

Главный тренер « » подтвердил, что 28-летний нападающий сможет принять участие в первой игре против «Флориды» в финальной серии турнира.

пропустил три последних матча своей команды против «Далласа». Причины не разглашались.

В регулярном сезоне-2023/24 канадец провел 82 игры и набрал 41 (20+21) очко. В плей-офф на его счету 15 матчей и 3 (1+2) балла.