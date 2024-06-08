Форвард «Эдмонтона» Фогеле сможет сыграть против «Флориды» в 1-м матче финала. Он пропустил 3 игры

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Уоррен Фогеле Крис Кноблаух Хоккей

Уоррен Фогеле будет готов к первому матчу финала Кубка Стэнли.

Главный тренер «Эдмонтона» подтвердил, что 28-летний нападающий сможет принять участие в первой игре против «Флориды» в финальной серии турнира.

Фогеле пропустил три последних матча своей команды против «Далласа». Причины не разглашались. 

В регулярном сезоне-2023/24 канадец провел 82 игры и набрал 41 (20+21) очко. В плей-офф на его счету 15 матчей и 3 (1+2) балла. 

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1 комментарий
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В третьем звене заявлен, с Перри и Маклеодом..
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