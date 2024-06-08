Канарейкин о Бобровском: «Один из сильнейших, если не сильнейший вратарь, показывает суперигру. Хочется, чтобы он стал лучшим вратарем сезона»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Федор Канарейкин Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Федор Канарейкин поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли.

В финальной серии турнира встретятся «Флорида» и «Эдмонтон». 

«Буду рассматривать эту серию с момента, что в ней участвуют суперлидеры: Макдэвид, Драйзайтль с одной стороны, Бобровский и Барков с другой.

Конечно, мои симпатии будут на стороне «Флориды», наших ребят. Бобровский доказывает, что он сейчас один из сильнейших, если не сильнейший вратарь, показывает суперигру. Это, на самом деле, элитный вратарь.

Хочется пожелать, чтобы ребята сработали, а Бобровский стал лучшим вратарем сезона, может быть, и лучшим игроком плей-офф», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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1 комментарий
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Бобровский давно уже лучший вратарь,а спады и падения у всех бывают
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