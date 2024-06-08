Перри о 5-м финале Кубка Стэнли: «У меня все еще бегут мурашки. Это никогда не надоедает»

Кори Перри высказался об участии в пятом финале Кубка Стэнли.

« » встретится с « » в финальной серии турнира. Первая игра состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

– Это ваш пятый финал, . Насколько сильно отличаются ваши сегодняшние ощущения по сравнению с первым финалом?

– Я стал немного старше, но это все еще хоккей. Это по-прежнему весело. У меня все еще бегут мурашки. Все это вызывает волнение. Это никогда не надоедает. Ты просто выходишь и играешь в хоккей, – сказал нападающий «Ойлерз».