Перри о 5-м финале Кубка Стэнли: «У меня все еще бегут мурашки. Это никогда не надоедает»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри высказался об участии в пятом финале Кубка Стэнли.

«Флорида» встретится с «Эдмонтоном» в финальной серии турнира. Первая игра состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени. 

– Это ваш пятый финал, Кори. Насколько сильно отличаются ваши сегодняшние ощущения по сравнению с первым финалом?

– Я стал немного старше, но это все еще хоккей. Это по-прежнему весело. У меня все еще бегут мурашки. Все это вызывает волнение. Это никогда не надоедает. Ты просто выходишь и играешь в хоккей, – сказал нападающий «Ойлерз». 

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3 комментария
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В следующем сезоне дядькой в СХ к Селебрини, барбекю, переход в Каролину и можно шестой играть
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Сколько у него кубков?
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Ответ Istopnik
Сколько у него кубков?
В 2007г выиграл КС с Анахаймом. Потом проиграл в финале играя за Даллас, Монреаль и Тампу.
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