Макдэвид о возвращении на арену «Флориды», где его задрафтовал «Эдмонтон»: «Забавно, как все получилось. Кажется, что это было вчера»

Коннор Макдэвид высказался о возвращении на арену, где он был задрафтован.

« » выбрал канадского форварда под общим первым номером на драфте НХЛ-2015. Мероприятие проходило на арене «Флориды».

Эти команды встретятся в финале Кубка Стэнли в этом сезоне. Первая игра состоится 9 июня на арене «Пантерз».

«Забавно, как все получилось. Честно говоря, кажется, что это было вчера, и вот мы здесь, девять лет спустя. И кажется, что все возвращается на круги своя», – сказал .