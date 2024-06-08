Макдэвид о возвращении на арену «Флориды», где его задрафтовал «Эдмонтон»: «Забавно, как все получилось. Кажется, что это было вчера»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о возвращении на арену, где он был задрафтован.

«Эдмонтон» выбрал канадского форварда под общим первым номером на драфте НХЛ-2015. Мероприятие проходило на арене «Флориды».

Эти команды встретятся в финале Кубка Стэнли в этом сезоне. Первая игра состоится 9 июня на арене «Пантерз». 

«Забавно, как все получилось. Честно говоря, кажется, что это было вчера, и вот мы здесь, девять лет спустя. И кажется, что все возвращается на круги своя», – сказал Макдэвид.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий