СКА подписал новые контракты с Зыковым и Земченком на 3 года

СКА подписал новые контракты с Артемом Земченком и Валентином Зыковым.

Срок соглашений рассчитан на три сезона.

Ранее СКА расторг контракты с игроками. Сообщалось, что клуб переподпишет соглашения с хоккеистами, чтобы соответствовать потолку зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ.

В минувшем сезоне защитник провел за клуб 60 матчей и набрал в общей сложности 19 (4+15) очков.

Нападающий Валентин Зыков в сезоне-2023/24 набрал 30 (13+17) баллов в 57 играх.