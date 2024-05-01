СКА подписал новые контракты с Зыковым и Земченком на 3 года

Теги СКА КХЛ Артем Земченок Валентин Зыков Хоккей

СКА подписал новые контракты с Артемом Земченком и Валентином Зыковым.

Срок соглашений рассчитан на три сезона.

Ранее СКА расторг контракты с игроками. Сообщалось, что клуб переподпишет соглашения с хоккеистами, чтобы соответствовать потолку зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ.

В минувшем сезоне защитник Артем Земченок провел за клуб 60 матчей и набрал в общей сложности 19 (4+15) очков.

Нападающий Валентин Зыков в сезоне-2023/24 набрал 30 (13+17) баллов в 57 играх. 

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3 комментария
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Новая схема переподписания в СКА: Рубль пишем - два в уме(с)
Всегда полное соответствие потолку зарплат )))
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В следующем году снова расторгнут.😂 Система Ромы работает😂
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СКА это такая Россия в миниатюре, только как скетч-шоу.
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