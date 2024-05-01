СКА подписал новые контракты с Педаном и Дедуновым на 2 года

Теги СКА КХЛ Павел Дедунов Андрей Педан Хоккей

СКА подписал новые контракты с Андреем Педаном и Павлом Дедуновым.

Срок соглашений рассчитан на два года.

Ранее СКА расторг контракты с игроками. Сообщалось, что клуб переподпишет соглашения с хоккеистами, чтобы соответствовать потолку зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ.

В минувшем сезоне защитник Андрей Педан провел за СКА 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+5». 

Нападающий Павел Дедунов набрал 7 (3+4) баллов в 50 матчах за клуб в сезоне-2023/24.

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6 комментариев
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Переподписание - это своего рода финансовая перетряска по принципу "рубль пишем - два в уме"(с).
И всегда будем соответствовать потолку зарплат и принципам честного спортивного духа :))))
+7
-3
+4
Вот где игра в напёрстки.
+2
-2
0
бартеза бы сюда, он бы раскидал чё да как. тем более седня выходной, весь день охотится за плюсиками
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А новые суммы по контрактам не будут объявлены?! Ну так, чтобы сравнить с прошлыми))
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Самое смешное, что это все равно не поможет🤣🤣🤣
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