СКА подписал новые контракты с Педаном и Дедуновым на 2 года
СКА подписал новые контракты с Андреем Педаном и Павлом Дедуновым.
Срок соглашений рассчитан на два года.
Ранее СКА расторг контракты с игроками. Сообщалось, что клуб переподпишет соглашения с хоккеистами, чтобы соответствовать потолку зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ.
В минувшем сезоне защитник Андрей Педан провел за СКА 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+5».
Нападающий Павел Дедунов набрал 7 (3+4) баллов в 50 матчах за клуб в сезоне-2023/24.
И всегда будем соответствовать потолку зарплат и принципам честного спортивного духа :))))