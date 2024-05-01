СКА подписал новые контракты с Педаном и Дедуновым на 2 года

СКА подписал новые контракты с Андреем Педаном и Павлом Дедуновым.

Срок соглашений рассчитан на два года.

Ранее СКА расторг контракты с игроками. Сообщалось, что клуб переподпишет соглашения с хоккеистами, чтобы соответствовать потолку зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ.

В минувшем сезоне защитник провел за СКА 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+5».

Нападающий Павел Дедунов набрал 7 (3+4) баллов в 50 матчах за клуб в сезоне-2023/24.