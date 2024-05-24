Хайруллин получит 105 млн рублей от СКА за 2 года
Марат Хайруллин заработает 105 млн рублей за два сезона в СКА.
Ранее стало известно, что 27-летний форвард заключил контракт на 2 года с клубом из Санкт-Петербурга.
Как сообщает журналист Артур Хайруллин, зарплата игрока составит 50 миллионов рублей в следующем сезоне и 55 – в сезоне-2025/26.
В прошедшем регулярном чемпионате Марат Хайруллин набрал 43 (18+25) очка в 52 матчах при полезности «плюс 15».
В плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов за результативность в 10 играх при полезности «плюс 1».
Хотя 35 млн Никишина и 22 млн Глотова (имхо лучший игрок Лиги наравне с Ткачевым) ещё более подозрительны.
Насколько всё мерзко в этой лиге, раз избранным можно внаглую превышать потолок зарплат и им за это ничего не будет.
PS Кто позор российского хоккея?