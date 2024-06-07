Кожевников о блатных детях в спорте: «Систему надо менять, чтобы смотрели на талант, а не на машину»

Теги СКА КХЛ Советский спорт Александр Кожевников Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Александр Кожевников высказался о блатных детях в спорте.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался против блатных детей, говоря о том, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации.

«Это не от детей же зависит, а больше от тренеров и в целом от системы. Ее надо совсем менять. Я об этом еще 10 лет назад говорил, а может, и 15-20.

Идеи-то правильные, самое главное – как они будут работать, надо систему вырабатывать. Надо, чтобы не на машину смотрели, а на талант.

Там надо целую систему менять. Все это же вместе работает», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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15 комментариев
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Роману Ротенбергу в вопросе блатных детей в спорте можно полностью доверять.
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Если я усну и проснусь через 100 лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют, дают интервью и блатные в спорте
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Александр Викторович много лет возглавлял Хоккей Москвы. Просто оставлю этот комментарий.
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Вы эту систему создали. И она бы работала, как работает в штатах, но там с людьми делятся и они могут себе позволить.
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Кожевников: "Ах если бы, ах если бы, не жизнь была, а песня бы!"
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Как не смотреть на красную машину без системы.
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О, статья за дискредитацию подъехала
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Кран сгнил...😏
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Смотрят не на машину, а в конверт...
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Почему это не делают все эти годы?
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Систему менять....Да за такие такие слова можно и проследовать "По тундре, по широкой дороге, где мчит курьерский Воркута - Ленинград".
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Прям как с дочкой, да?
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Цена экипировки в хоккее такая, что отправить туда ребенка может не каждая семья. Хорошо, если 10-20%. И такое по дмногим видам спорта. А потом мы удивляемся, что талантов как кот наплакал.
Детский спорт должен быть абсолютно бюджетный, от экипировки до тренировок. А в России наоборот государство спонсирует уже готовые клубы с их огромными аппетитами.
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Кожевников, а почему такой в высокодуховной преуспевающей России происходит, а не на прогнившим Западе?
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