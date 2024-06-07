Кожевников о блатных детях в спорте: «Систему надо менять, чтобы смотрели на талант, а не на машину»

Александр Кожевников высказался о блатных детях в спорте.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался против блатных детей, говоря о том, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации.

«Это не от детей же зависит, а больше от тренеров и в целом от системы. Ее надо совсем менять. Я об этом еще 10 лет назад говорил, а может, и 15-20.

Идеи-то правильные, самое главное – как они будут работать, надо систему вырабатывать. Надо, чтобы не на машину смотрели, а на талант.

Там надо целую систему менять. Все это же вместе работает», – заявил двукратный олимпийский чемпион .