Фетисов о детском спорте: «Не быть жирным и не сидеть за компьютером с утра до вечера – это следует прививать. Нужны условия, чтобы зарождать смысл здорового образа жизни»

Вячеслав Фетисов считает, что в России нужны меры для вовлечения детей в спорт.

«В детях нужно воспитывать бережное отношение к здоровью. Физкультура, спорт – это, мне кажется, одна из важнейших профилактических мер.

Для этого нужно создавать условия, нужно вовлечение детей из дошкольного возраста в активную спортивную жизнь. Зарождать в них смысл здорового образа жизни еще раз с самого детства.

Я думаю, что это тоже одна из важнейших забот сегодня государства, и региональных лидеров, и родителей. Не быть толстым, жирным и сидеть за компьютером с утра до вечера и перестать двигаться.

Каждый для себя должен принимать решение, но в целом мы должны предупреждать сегодня, особенно у детей, будущие проблемы, то есть воспитывать в них бережное отношение к себе.

А нетрудно соблюдается, если ты эти навыки привил с самого детства», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.