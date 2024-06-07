Фетисов о детском спорте: «Не быть жирным и не сидеть за компьютером с утра до вечера – это следует прививать. Нужны условия, чтобы зарождать смысл здорового образа жизни»
Вячеслав Фетисов считает, что в России нужны меры для вовлечения детей в спорт.
«В детях нужно воспитывать бережное отношение к здоровью. Физкультура, спорт – это, мне кажется, одна из важнейших профилактических мер.
Для этого нужно создавать условия, нужно вовлечение детей из дошкольного возраста в активную спортивную жизнь. Зарождать в них смысл здорового образа жизни еще раз с самого детства.
Я думаю, что это тоже одна из важнейших забот сегодня государства, и региональных лидеров, и родителей. Не быть толстым, жирным и сидеть за компьютером с утра до вечера и перестать двигаться.
Каждый для себя должен принимать решение, но в целом мы должны предупреждать сегодня, особенно у детей, будущие проблемы, то есть воспитывать в них бережное отношение к себе.
А нетрудно соблюдается, если ты эти навыки привил с самого детства», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
ай ай раньше я занимался футболом но потом я понял что это не мое