Фетисов о детском спорте: «Не быть жирным и не сидеть за компьютером с утра до вечера – это следует прививать. Нужны условия, чтобы зарождать смысл здорового образа жизни»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ Политика детский хоккей Здоровье Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что в России нужны меры для вовлечения детей в спорт.

«В детях нужно воспитывать бережное отношение к здоровью. Физкультура, спорт – это, мне кажется, одна из важнейших профилактических мер.

Для этого нужно создавать условия, нужно вовлечение детей из дошкольного возраста в активную спортивную жизнь. Зарождать в них смысл здорового образа жизни еще раз с самого детства.

Я думаю, что это тоже одна из важнейших забот сегодня государства, и региональных лидеров, и родителей. Не быть толстым, жирным и сидеть за компьютером с утра до вечера и перестать двигаться.

Каждый для себя должен принимать решение, но в целом мы должны предупреждать сегодня, особенно у детей, будущие проблемы, то есть воспитывать в них бережное отношение к себе.

А нетрудно соблюдается, если ты эти навыки привил с самого детства», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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6 комментариев
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с удовольствием, бы вас поддержал! если бы не знал реальную стоимость занятий спортом в РФ для детей.
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Чтоб не быть жирным, мыться нужно чаще. Так что для начала неплохо бы решить вопрос с отключениями горячей воды на месяц в летнее время, лол.
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вот ты обедел всех жырных

ай ай раньше я занимался футболом но потом я понял что это не мое
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Ответ Тера Терсков
с удовольствием, бы вас поддержал! если бы не знал реальную стоимость занятий спортом в РФ для детей.
компуктер игровой стоит по факту дешевле, самой простой хоккейной экипировки, учитывая тот факт, что ребёнок растёт. п.с. мои дети занимаются плаванием.
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Ответ Jeff Lebowski
Чтоб не быть жирным, мыться нужно чаще. Так что для начала неплохо бы решить вопрос с отключениями горячей воды на месяц в летнее время, лол.
водогрейка например уже у нас в России активно используется, скоро и до вас дойдет
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