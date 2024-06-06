Мария Кожевникова назвала 4-го сына в честь отца Александром: «Точнее мой папа назвал. Решили уважить олимпийского чемпиона 💪🏻»

Теги светская хроника сборная СССР КХЛ Александр Кожевников соцсети Мария Кожевникова Хоккей

Мария Кожевникова сообщила, что ее отец настоял на имени для внука в честь себя.

Мария Кожевникова – актриса, общественный и политический деятель, дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.

В конце августа 2013 года Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. У пары четверо сыновей: январе 2014 родился Иван, в января 2015-го – Максим, в июле 2017-го – Василий, а в сентябре 2023-го – Александр.

«Своего 4-го сына мы назвали Александром! Точнее так назвал его мой папа, тоже Александр. Решили уважить олимпийского чемпиона 💪🏻.

Впервые наш дедушка вмешался в определение имени, когда я была на 7-8-м месяце беременности, начал разговоры про имя Александр. Я отшучивалась, так как никогда заранее не придумывала имена детям, а только после рождения, увидев малыша, называли.

Когда сыночек родился, папа пошел в наступление 😅 и каждый разговор начинался: «Вы назвали малыша Александром?» В результате я перестала брать трубку, а папа продолжил звонить мужу 😂.

Муж через пару дней позвонил – я еще лежала в роддоме – и сказал, что больше не может выдерживать такой натиск… Давай назовем Александром)))).

И вот теперь в нашей семье растет очень активный, улыбчивый Александр! Прошу любить и жаловать🙏🏻», – написала Мария в инстаграме.

Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

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16 комментариев
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Ответ АлАл
То то сегодня комментарии только от Романа и Назарова на сайте.
Дня через три Дедушку Сашу прорвет,тем накопится много. Держись спортсру, не успеешь публиковать.
+9
-1
+8
То то сегодня комментарии только от Романа и Назарова на сайте.
+8
-2
+6
Патриоты в Ницце теперь венчаются?
+4
0
+4
Ответ mitos
Патриоты в Ницце теперь венчаются?
Иначе это было бы не патриотично
+4
0
+4
Спасибо, очень интересно 🤮
+7
-5
+2
Ну, за внука! (С)
+3
-1
+2
Ответ Михаил Черный
Придется пятого ребенка рожать, может тут наконец девочка у Маши будет)
Ага и назовут Рома ))
+2
0
+2
Придется пятого ребенка рожать, может тут наконец девочка у Маши будет)
0
0
0
лишь бы Кожевой не вырос
+1
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Только с 4-го раза?
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Ребёнок родился со стаканом в руке?
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Пятого назовут Йозе
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что за пейзажи на фоне?
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А в России собора для венчания не нашлось? Только в Ницце подходящий оказался?
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Ответ sd4fmwrvz8
Ага и назовут Рома ))
Главное чтоб не Рюмка)
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