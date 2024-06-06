Мария Кожевникова назвала 4-го сына в честь отца Александром: «Точнее мой папа назвал. Решили уважить олимпийского чемпиона 💪🏻»

Мария Кожевникова сообщила, что ее отец настоял на имени для внука в честь себя.

Мария Кожевникова – актриса, общественный и политический деятель, дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею .

В конце августа 2013 года Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. У пары четверо сыновей: январе 2014 родился Иван, в января 2015-го – Максим, в июле 2017-го – Василий, а в сентябре 2023-го – Александр.

«Своего 4-го сына мы назвали Александром! Точнее так назвал его мой папа, тоже Александр. Решили уважить олимпийского чемпиона 💪🏻.

Впервые наш дедушка вмешался в определение имени, когда я была на 7-8-м месяце беременности, начал разговоры про имя Александр. Я отшучивалась, так как никогда заранее не придумывала имена детям, а только после рождения, увидев малыша, называли.

Когда сыночек родился, папа пошел в наступление 😅 и каждый разговор начинался: «Вы назвали малыша Александром?» В результате я перестала брать трубку, а папа продолжил звонить мужу 😂.

Муж через пару дней позвонил – я еще лежала в роддоме – и сказал, что больше не может выдерживать такой натиск… Давай назовем Александром)))).

И вот теперь в нашей семье растет очень активный, улыбчивый Александр! Прошу любить и жаловать🙏🏻», – написала Мария в инстаграме.

Фото: instagram.com/mkozhevnikova/