Генменеджер «Трактора» о Сайкуре: «Он в самом расцвете карьеры и способен пошуметь в КХЛ. У Дилана есть скорость, бросок и умение действовать нешаблонно»

Теги Трактор Алексей Волков чемпионат Швеции КХЛ АИК Шеллефтео Дилан Сайкура Спорт-Экспресс Хоккей

Генменеджер «Трактора» высказался о переходе Дилана Сайкуры.

Ранее челябинский клуб подписал контракт с канадским нападающим на год. 

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата Дилана Сайкуры в «Тракторе» составит 50 млн рублей.

«Дилан Сайкура станет третьим легионером в обойме нашей команды. Прошлый сезон был первым для форварда, проведенным в Европе, и сразу успешным.

С «Шеллефтео» впервые за десять лет Сайкура стал чемпионом Швеции. Сильными качествами нападающего являются скорость, бросок и умение действовать на площадке нешаблонно. Немаловажно и то, что он может сыграть как на краю, так и в центре.

В свои 29 лет Дилан находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. «Трактору» был нужен игрок атаки именно такого типажа и мы рады, что ближайший сезон этот яркий канадский форвард проведет в Челябинске», – сказал Алексей Волков.
 
 

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