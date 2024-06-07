Генменеджер «Трактора» о Сайкуре: «Он в самом расцвете карьеры и способен пошуметь в КХЛ. У Дилана есть скорость, бросок и умение действовать нешаблонно»
Генменеджер «Трактора» высказался о переходе Дилана Сайкуры.
Ранее челябинский клуб подписал контракт с канадским нападающим на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата Дилана Сайкуры в «Тракторе» составит 50 млн рублей.
«Дилан Сайкура станет третьим легионером в обойме нашей команды. Прошлый сезон был первым для форварда, проведенным в Европе, и сразу успешным.
С «Шеллефтео» впервые за десять лет Сайкура стал чемпионом Швеции. Сильными качествами нападающего являются скорость, бросок и умение действовать на площадке нешаблонно. Немаловажно и то, что он может сыграть как на краю, так и в центре.
В свои 29 лет Дилан находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. «Трактору» был нужен игрок атаки именно такого типажа и мы рады, что ближайший сезон этот яркий канадский форвард проведет в Челябинске», – сказал Алексей Волков.