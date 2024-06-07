Генменеджер «Трактора» о Сайкуре: «Он в самом расцвете карьеры и способен пошуметь в КХЛ. У Дилана есть скорость, бросок и умение действовать нешаблонно»

Генменеджер «Трактора» высказался о переходе Дилана Сайкуры.

Ранее челябинский клуб подписал контракт с канадским нападающим на год.

По информации журналиста « » Михаила Зислиса, зарплата Дилана Сайкуры в « » составит 50 млн рублей.

«Дилан Сайкура станет третьим легионером в обойме нашей команды. Прошлый сезон был первым для форварда, проведенным в Европе, и сразу успешным.

С « » впервые за десять лет Сайкура стал чемпионом Швеции. Сильными качествами нападающего являются скорость, бросок и умение действовать на площадке нешаблонно. Немаловажно и то, что он может сыграть как на краю, так и в центре.

В свои 29 лет Дилан находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в . «Трактору» был нужен игрок атаки именно такого типажа и мы рады, что ближайший сезон этот яркий канадский форвард проведет в Челябинске», – сказал .



