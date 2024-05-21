Тренер «Трактора» Гру: «Кто-то сказал, что КХЛ – это русская НХЛ. Мнение Фукале подтолкнуло к переезду в Россию»

Теги Трактор Алексей Волков НХЛ КХЛ Бенуа Гру Зак Фукале Спорт-Экспресс Хоккей

Бенуа Гру высказался о назначении на пост главного тренера «Трактора».

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Как и когда начались ваши переговоры с «Трактором»?

– Впервые «Трактор» вышел на связь со мной еще в октябре прошлого года.

Тогда Алекс Волков интересовался в целом моим интересом продолжить карьеру в КХЛ. Однако на тот момент я находился в Швейцарии, и мне нужно было время, чтобы подготовиться.

Россия – это совершенно другой хоккей, это совершенно другой язык, это совершенно другая культура. Не думаю, что это было подходящее время, чтобы принять команду.

Через какое-то время Волков набрал снова и спросил, есть ли у меня интерес приехать в Челябинск в межсезонье.

После этого я сразу начал обзванивать людей, которых знаю и которым доверяю, – это были и тренеры, и хоккеисты, которые работали со мной. Все они говорили, что КХЛ – хорошее место для развития. Кто-то даже сказал, что КХЛ – это русская НХЛ.

Когда собрал информацию и получил исчерпывающие ответы на все мои вопросы от клуба, пришел к выводу, что «Трактор» – правильное место для продолжения карьеры.

Меня подкупил профессионализм организации. Для меня это новый вызов, которого жду с нетерпением.

Зак Фукале был основным консультантом?

– Да, Зак был одним из тех людей, которые консультировали меня. Я работал с ним и в молодежной сборной Канады, и в «Сиракьюзе».

Он, без сомнения, замечательный человек и отличный вратарь.

Набирал ему еще в октябре. Все, что Фукале рассказал мне о команде, болельщиках и городе, было исключительно положительным.

Его мнение реально подтолкнуло меня к переезду в Россию, потому что Зак – один из тех людей, кому я доверяю, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

18 комментариев
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И даже есть свой Скотти Боумен - кличут Роман Ротенберг.
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Ответ Павел Мельников
То есть для канадца и человека из мира хоккея было откровением, что КХЛ пытаются заделать под альтернативу НХЛ. Ну-ну...
Если вы думаете, что в Северной Америке как-то пристально следят за КХЛ, то вы ошибаетесь.
+2
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То есть для канадца и человека из мира хоккея было откровением, что КХЛ пытаются заделать под альтернативу НХЛ. Ну-ну...
+2
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если вы думаете, что в Северной Америке как-то пристально следят за КХЛ, то вы ошибаетесь.
Естественно. Мы же не интересуемся чемпионатами в Австрии или Швейцарии.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
И даже есть свой Скотти Боумен - кличут Роман Ротенберг.
Довольно странная ирония, учитывая, что Боумэн неоднократно заявлял, и даже делал это с некоторым подобострастным акцентом, что именно Роман Борисович Ротенберг оказал наибольшее влияние на становление Скотти как тренера.
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Ох встретят тебя дружки Заварухина на районе))
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Ответ Павел Мельников
Уверен, что там знают как минимум о том, когда это было сделано и для чего. А срок уже 15 лет перевалил, вряд ли не знают.
Там, конечно, знают, что в России есть хоккейная лига — игроки-то приезжают, уезжают. Но в детали реально не вдаются. И опроси 32 ген менеджера и 100 тренеров из команд НХЛ, никто не скажет, кто в КХЛ был чемпионом в прошлом году, а то и про этот год не скажут. Им это не интересно. Это глубоко на периферии их внимания. Прям намного дальше АХЛ и юниорской лиги Онтарио и Квебека.
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Ответ strashnov
Естественно. Мы же не интересуемся чемпионатами в Австрии или Швейцарии.
Мы даже чемпионатами Финляндии и Швеции не интересуемся. ;)

А в Сев. Америке все очень замкнуты на свои внутренние турниры. Есть скаут по КХЛ, он если надо привезет отчет об интересующих игроках. А кто там в КХЛ чемпион, кто второй, кто третий — вообще не интересно.
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Ответ Павел Мельников
То есть если опросить, уверены, что не скажут? Интересно, а как тогда продолжается отток талантливых хоккеистов из КХЛ и каждый год Кубок Стэнли выигрывают россияне. Даже в современных условиях.
Для отслеживания конкретных игроков есть скауты по КХЛ, они предоставляют отчеты руководству по интересующим игрокам. Игроки менеджеров и тренеров интересуют. Команды и лига как таковая — нет.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Для отслеживания конкретных игроков есть скауты по КХЛ, они предоставляют отчеты руководству по интересующим игрокам. Игроки менеджеров и тренеров интересуют. Команды и лига как таковая — нет.
Не уверен, что менеджеры НХЛ смотрят только НХЛ и доверяются лишь скаутам. Это как если бы Гвардиола или Клопп не смотрели бы Бундеслигу (а они, скорее всего, смотрят даже и португальскую Примейру).
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Ответ Павел Мельников
Не уверен, что менеджеры НХЛ смотрят только НХЛ и доверяются лишь скаутам. Это как если бы Гвардиола или Клопп не смотрели бы Бундеслигу (а они, скорее всего, смотрят даже и португальскую Примейру).
Конкретные игры по конкретным игрокам могут посмотреть. Но в детали устройства лиги, раскладов в таблице и организации работы в командах и то, что эти команды из себя представляют, не вникают.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Конкретные игры по конкретным игрокам могут посмотреть. Но в детали устройства лиги, раскладов в таблице и организации работы в командах и то, что эти команды из себя представляют, не вникают.
Чемпиона знают, скорее всего. Иногда даже здесь тренируют.
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Ответ Павел Мельников
Чемпиона знают, скорее всего. Иногда даже здесь тренируют.
Не стоит переоценивать значимость КХЛ в глазах североамериканцев. )
У Гру точно было чем заняться по сезону, когда работал в системе Тампы, нежели следить за КХЛ. )
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не стоит переоценивать значимость КХЛ в глазах североамериканцев. ) У Гру точно было чем заняться по сезону, когда работал в системе Тампы, нежели следить за КХЛ. )
Точно так же, как у Гвардиолы или Клоппа всегда было, чем заняться в АПЛ. Помимо просмотра какого-нибудь рядового матча Примейры, чтобы увидеть, как играет потенциальный новый Жота или Бернарду Силва:) Это не значит, что они не смотрят Примейру и не знают, что ее выиграл Спортинг.
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Ответ Павел Мельников
Точно так же, как у Гвардиолы или Клоппа всегда было, чем заняться в АПЛ. Помимо просмотра какого-нибудь рядового матча Примейры, чтобы увидеть, как играет потенциальный новый Жота или Бернарду Силва:) Это не значит, что они не смотрят Примейру и не знают, что ее выиграл Спортинг.
Некорректное сравнение.
Разница между АПЛ и другими топ-6 лигами Европы не так велика, как между НХЛ и КХЛ. КХЛ для них — это скорее, как Бельгия. Там Гвардиоле совсем не обязательно знать чемпиона и внутренние расклады. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Некорректное сравнение. Разница между АПЛ и другими топ-6 лигами Европы не так велика, как между НХЛ и КХЛ. КХЛ для них — это скорее, как Бельгия. Там Гвардиоле совсем не обязательно знать чемпиона и внутренние расклады. ;)
Вот как раз КХЛ и есть первый внешний источник талантов для НХЛ. Явно никакая не Бельгия.
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