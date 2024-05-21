Тренер «Трактора» Гру: «Кто-то сказал, что КХЛ – это русская НХЛ. Мнение Фукале подтолкнуло к переезду в Россию»
Бенуа Гру высказался о назначении на пост главного тренера «Трактора».
Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.
– Как и когда начались ваши переговоры с «Трактором»?
– Впервые «Трактор» вышел на связь со мной еще в октябре прошлого года.
Тогда Алекс Волков интересовался в целом моим интересом продолжить карьеру в КХЛ. Однако на тот момент я находился в Швейцарии, и мне нужно было время, чтобы подготовиться.
Россия – это совершенно другой хоккей, это совершенно другой язык, это совершенно другая культура. Не думаю, что это было подходящее время, чтобы принять команду.
Через какое-то время Волков набрал снова и спросил, есть ли у меня интерес приехать в Челябинск в межсезонье.
После этого я сразу начал обзванивать людей, которых знаю и которым доверяю, – это были и тренеры, и хоккеисты, которые работали со мной. Все они говорили, что КХЛ – хорошее место для развития. Кто-то даже сказал, что КХЛ – это русская НХЛ.
Когда собрал информацию и получил исчерпывающие ответы на все мои вопросы от клуба, пришел к выводу, что «Трактор» – правильное место для продолжения карьеры.
Меня подкупил профессионализм организации. Для меня это новый вызов, которого жду с нетерпением.
– Зак Фукале был основным консультантом?
– Да, Зак был одним из тех людей, которые консультировали меня. Я работал с ним и в молодежной сборной Канады, и в «Сиракьюзе».
Он, без сомнения, замечательный человек и отличный вратарь.
Набирал ему еще в октябре. Все, что Фукале рассказал мне о команде, болельщиках и городе, было исключительно положительным.
Его мнение реально подтолкнуло меня к переезду в Россию, потому что Зак – один из тех людей, кому я доверяю, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
А в Сев. Америке все очень замкнуты на свои внутренние турниры. Есть скаут по КХЛ, он если надо привезет отчет об интересующих игроках. А кто там в КХЛ чемпион, кто второй, кто третий — вообще не интересно.
У Гру точно было чем заняться по сезону, когда работал в системе Тампы, нежели следить за КХЛ. )
Разница между АПЛ и другими топ-6 лигами Европы не так велика, как между НХЛ и КХЛ. КХЛ для них — это скорее, как Бельгия. Там Гвардиоле совсем не обязательно знать чемпиона и внутренние расклады. ;)