Тренер «Трактора» Гру: «Кто-то сказал, что КХЛ – это русская НХЛ. Мнение Фукале подтолкнуло к переезду в Россию»

Бенуа Гру высказался о назначении на пост главного тренера «Трактора».

Клуб подписал контракт с канадским тренером Бенуа Гру и не стал предлагать новое соглашение Алексею Заварухину, с которым команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

– Как и когда начались ваши переговоры с « »?

– Впервые «Трактор» вышел на связь со мной еще в октябре прошлого года.

Тогда Алекс Волков интересовался в целом моим интересом продолжить карьеру в . Однако на тот момент я находился в Швейцарии, и мне нужно было время, чтобы подготовиться.

Россия – это совершенно другой хоккей, это совершенно другой язык, это совершенно другая культура. Не думаю, что это было подходящее время, чтобы принять команду.

Через какое-то время Волков набрал снова и спросил, есть ли у меня интерес приехать в Челябинск в межсезонье.

После этого я сразу начал обзванивать людей, которых знаю и которым доверяю, – это были и тренеры, и хоккеисты, которые работали со мной. Все они говорили, что КХЛ – хорошее место для развития. Кто-то даже сказал, что КХЛ – это русская .

Когда собрал информацию и получил исчерпывающие ответы на все мои вопросы от клуба, пришел к выводу, что «Трактор» – правильное место для продолжения карьеры.

Меня подкупил профессионализм организации. Для меня это новый вызов, которого жду с нетерпением.

– был основным консультантом?

– Да, Зак был одним из тех людей, которые консультировали меня. Я работал с ним и в молодежной сборной Канады, и в «Сиракьюзе».

Он, без сомнения, замечательный человек и отличный вратарь.

Набирал ему еще в октябре. Все, что Фукале рассказал мне о команде, болельщиках и городе, было исключительно положительным.

Его мнение реально подтолкнуло меня к переезду в Россию, потому что Зак – один из тех людей, кому я доверяю, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.