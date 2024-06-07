Сайкура заработает 50 млн рублей за сезон в «Тракторе» (Михаил Зислис)

Зарплата Дилана Сайкуры в «Тракторе» составит 50 млн рублей.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» .

Ранее « » подписал контракт с нападающим на год.

«Насколько я знаю, с Диланом Сайкурой была неоднозначная ситуация. В какой-то момент канадец взял паузу и никак не мог принять окончательное решение.

Потом всплыл вариант с Александром Радуловым. Но ветеран отправился в «Локомотив», а в итоге менеджмент челябинского клуба сумел дожать вопрос по Сайкуре. По моей информации, зарплата канадского нападающего составит 50 миллионов рублей», – написал Зислис.

В минувшем сезоне 29-летний канадец играл за «Шеллефтео». В 49 матчах регулярного чемпионата он отметился 26 (10+16) очками. В плей-офф Дилан Сайкура набрал 9 (4+5) баллов в 13 играх.