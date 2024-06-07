Мальцев о Сайкуре в «Тракторе»: «Уже пятый из «Иглс» в КХЛ. Он был мой братишка, рядом сидели в раздевалке. Бросок, техника, понимание игры – топ, по оценке моего скаутского бюро»
Михаил Мальцев отреагировал на переход Дилана Сайкуры в «Трактор».
В сезоне-2021/22 хоккеисты вместе играли в АХЛ за «Колорадо Иглс».
«О! Уже пятый из нашего «Иглс» в КХЛ. По ходу, в Лавлэнде целенаправленно готовили игроков под лигу. Робу Хэмилтону когда-то помогло, что я его заранее представил. Давайте про Дилана.
Сикура тоже был мой братишка. Рядом сидели в раздевалке, всегда с ним перед играми обедали вместе. Не то что прям на фарт, но такая традиция была. Интересные всякие мне истории рассказывал. У него японские корни, причем фамилия как-то переводится, но сейчас я подзабыл.
И, кстати, в телеге в новостях фамилию как только не пишут. Все его называли как читается – Сикура безо всяких лишних звуков.
Почти целый сезон играли в тройке вместе Сикки, Шервуд и я. Бросок, техника, понимание игры – топ, по оценке моего скаутского бюро.
В последнее время что-то мало общались, но есть чуйка, что скоро напишет», – написал нападающий Михаил Мальцев.