Мальцев о Сайкуре в «Тракторе»: «Уже пятый из «Иглс» в КХЛ. Он был мой братишка, рядом сидели в раздевалке. Бросок, техника, понимание игры – топ, по оценке моего скаутского бюро»

Теги Трактор АХЛ КХЛ Михаил Мальцев Дилан Сайкура Колорадо Иглс Хоккей

Михаил Мальцев отреагировал на переход Дилана Сайкуры в «Трактор».

В сезоне-2021/22 хоккеисты вместе играли в АХЛ за «Колорадо Иглс».

«О! Уже пятый из нашего «Иглс» в КХЛ. По ходу, в Лавлэнде целенаправленно готовили игроков под лигу. Робу Хэмилтону когда-то помогло, что я его заранее представил. Давайте про Дилана.

Сикура тоже был мой братишка. Рядом сидели в раздевалке, всегда с ним перед играми обедали вместе. Не то что прям на фарт, но такая традиция была. Интересные всякие мне истории рассказывал. У него японские корни, причем фамилия как-то переводится, но сейчас я подзабыл.

И, кстати, в телеге в новостях фамилию как только не пишут. Все его называли как читается – Сикура безо всяких лишних звуков.

Почти целый сезон играли в тройке вместе Сикки, Шервуд и я. Бросок, техника, понимание игры – топ, по оценке моего скаутского бюро.

В последнее время что-то мало общались, но есть чуйка, что скоро напишет», – написал нападающий Михаил Мальцев.

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