Вячеслав Фетисов: «Ребенок, систематически занимающийся спортом, точно не притронется к алкоголю, табаку, наркотикам. К 13 годам он вырабатывает все необходимые качества»

Теги Вячеслав Фетисов детский спорт детский хоккей ЗОЖ Здоровье алкоголь и спорт Питание Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о важности детского спорта в России.

«Ребенок, систематически занимающийся спортом с дошкольного возраста, к 13 годам уже вырабатывает в себе все необходимые качества. И точно уже не притронется ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. Это тоже очень важный момент.

И здесь мы говорим, это то, что закладывается навсегда. Он уже сформировался и в дальнейшем будет соблюдать и правильное питание, и жизненную активность», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Валера Ничушкин с Жекой Кузнецовым, выходит до 13-ти лет не систематически занимались спортом
+11
0
+11
Погодите, Кожевников что, пришёл в хоккей после 13?
+8
-2
+6
Ответ CaptainCarrot
Погодите, Кожевников что, пришёл в хоккей после 13?
В случае с Кожевниковым, главное прийти до 22:05
+3
0
+3
Ответ Сергей Кот
Валера Ничушкин с Жекой Кузнецовым, выходит до 13-ти лет не систематически занимались спортом
Люди в Челябинске рождаются сорокалетними.
+3
0
+3
Что за бред😁 кто варился в хоккее - тот прочитает и поржет над сказаным
+3
-1
+2
Первый раз в жизни был пьян на соревнованиях по баскетболу. После победы решили отметить победу. С лету пол губастого стакана водки рубанул. Потом офигевал, какой кайф. Спустя пару часов даже не понял, что мне плохо. Обрыгал весь гостиничный номер .Мне было 17 лет.😊
+1
0
+1
Коля Жердев и Анисимов Миша поспорят с этим!
+1
0
+1
Ответ CaptainCarrot
Погодите, Кожевников что, пришёл в хоккей после 13?
а вот Бубнов не пьёт.
+1
0
+1
Те кто смотрит КХЛ по телевизору никогда не станет алкоголиком и наркоманом
0
0
0
Ну да, чиновники не воруют, военные не убивают, а коты не любят коробки. Если уж речь про алкоголизм или наркоманию у проф. спортсмена, возможно, но в пределах тех же цифр что существуют в обществе. И тем не менее все знают о прецедентах с известными спортсменами.
0
0
0
Ответ Ноу криминалити
В случае с Кожевниковым, главное прийти до 22:05
До 21.55 если быть точнее. Во многих сетевых магазинах программа уже в 21.55 не даст пробить алкоголь)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий