Вячеслав Фетисов: «Ребенок, систематически занимающийся спортом, точно не притронется к алкоголю, табаку, наркотикам. К 13 годам он вырабатывает все необходимые качества»

Вячеслав Фетисов высказался о важности детского спорта в России.

«Ребенок, систематически занимающийся спортом с дошкольного возраста, к 13 годам уже вырабатывает в себе все необходимые качества. И точно уже не притронется ни к алкоголю, ни к табаку, ни к наркотикам. Это тоже очень важный момент.

И здесь мы говорим, это то, что закладывается навсегда. Он уже сформировался и в дальнейшем будет соблюдать и правильное питание, и жизненную активность», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.